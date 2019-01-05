Патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію Української Православної Церкви

5 січня у Стамбулі відбулося підписання Томоса про автокефалію Православної Церкви в Україні. Документ підписав вселенський патріарх Варфоломій у патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату, пише УП.

Перед підписанням відбулася молитва українською мовою – усі присутні мали змогу прослухати тропар у виконанні делегації, єпископату і духовенства з України.

Також молитву прочитав Варфоломій.

Потім розгорнули сувій з томосом, виконаним на пергаменті, і Варфоломій підписав його.

Вручення підписаного томосу предстоятелю УПЦ митрополиту Епіфанію відбудеться вранці 6 січня.

Переклад підписаного Вселенським Патріархом Варфоломієм І у присутності Президента України Петра Порошенка та його дружини пані Марини та Митрополита Київського та усієї України Патріаршого і Синодального #Томос|у про надання автокефалії Православній церкві України pic.twitter.com/3aQCT86NfM — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 5 січня 2019 р.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року відбувся Об’єднавчий собор, де обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Православної церкви України.

Фото: facebook.com/petroporoshenko