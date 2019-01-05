ОСТАННІ НОВИНИ

Патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію Української Православної Церкви

Соломія Григор'єва

|

5 січня у Стамбулі відбулося підписання Томоса про автокефалію Православної Церкви в Україні. Документ підписав вселенський патріарх Варфоломій у патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату, пише УП.

 

Перед підписанням відбулася молитва українською мовою – усі присутні мали змогу прослухати тропар у виконанні делегації, єпископату і духовенства з України.

Також молитву прочитав Варфоломій.

Потім розгорнули сувій з томосом, виконаним на пергаменті, і Варфоломій підписав його.

Вручення підписаного томосу предстоятелю УПЦ митрополиту Епіфанію відбудеться вранці 6 січня.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року відбувся Об’єднавчий собор, де обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Православної церкви України.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові
Вероніка РОЙ
Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?

Навесні 2018 року в країні стартувала масштабна реформа первинної ланки медицини. В її межах українці на власний розсуд ...

18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році
Львівський портал
18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році

Традиційно під кінець року усі ми підбиваємо підсумки та пригадуємо все, що сталося за 12 місяців. Для Львівщини 2018 рі...

ТОП українських пісень 2018 року
Омелян ШЕВЧУК
ТОП українських пісень 2018 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють рекорди. Якщо декілька років тому українських новинок можна було пер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...