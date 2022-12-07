Священник МП отримав 12 років за «злив» позицій ЗСУ

12 років за ґратами проведе священник УПЦ (МП), який передавав росіянам дані про позиції ЗСУ в Сєвєродонецьку на Луганщині. Ще один наразі у розшуку. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, Служба безпеки України викрила ще двох російських агентів, які збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони на Луганському напрямку, а також передавали окупантам дані учасників АТО.

Одним з агентів виявився настоятель храму УПЦ (МП) у Лисичанську. Він передавав окупантам інформацію про бойові позиції українських військ на території міста, а також в районі Сєвєродонецька. Зокрема, росіян цікавили відомості щодо кількості особового складу і військової техніки підрозділів ЗСУ.

Окрім того, священник «здавав» місцевих патріотів, які могли чинити спротив окупантам.

За даними СБУ, священик почав співпрацю з росіянами ще у 2014 року, його завербував військовий РФ, коли той їздив до Росії. Усі ці роки він контактував з ватажком одного з терористичних угруповань «ЛНР».

Правоохоронці затримали зловмисника в результаті спецоперації у квітні цього року. Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 7 ст. 111-1 (Надання збройним формуванням країни-агресора сприяння у веденні бойових дій проти ЗСУ, вчинене за попередньою змовою групою осіб) ККУ. Він проведе у в’язниці 12 років.

Окрім того, СБУ викрила на Луганщині ще одного священника УПЦ (МП), який пішов на добровільну співпрацю з агресором.

Перебуваючи на тимчасово окупованій території сходу України, він здавав росіянам місця перебування учасників руху опору, зокрема колишніх бійців АТО. За попередніми даними, саме за його «наводкой» рашисти викрали двох українських патріотів.

Наразі фігурант переховується від правосуддя на захопленій частині сходу України. Його протиправні дії розслідує Служба безпеки у рамках кримінального провадження за ст. 111 (Державна зрада).