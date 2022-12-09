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Що виявила СБУ у московських попів на Київщині та Херсонщині

Наталя Дуляба

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Під час обшуків в УПЦ Московського патріархату на Київщині та Херсонщині правоохоронці виявили 16 підозрілих осіб, незареєстровану зброю, російські агітки та золотий герб РФ. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Спецслужби завершили свої контррозвідувальні заходи на обʼєктах УПЦ МП у Київській та Херсонській областях.

Так, на території Пустинно-Миколаївського скита, який знаходиться у Чорнобильській зоні, виявлено 16 підозрілих осіб. Серед них – чоловіки спортивної статури, які перебували на обʼєкті незаконно, оскільки цивільні особи не мають права знаходитися у зоні відчуження.

Наразі на цих осіб склали протоколи про адміністративні правопорушення за ст.46-1 КупАП (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення). Спецслужби перевіряють їхню причетність до злочинів проти державної безпеки.

На горищі цього ж обʼєкта натрапили на маскувальну сітку, яку зазвичай використовують у військових цілях для маскування озброєння, техніки та інженерних споруд.

Тим часом у приміщеннях Херсонської єпархії УПЦ МП було знайдено рушницю без відповідних дозвільних документів, прапор і золотий герб Росії.

СБУ також взяла на опрацювання інформацію щодо декількох священнослужителів, які можуть контактувати з громадянами Росії та Білорусі.

Крім того, правоохоронці виявили пропагандистські матеріали, в яких прославляють РФ.

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