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В єпархії УПЦ МП на Буковині знайшли ноутбук з дитячою порнографією, - ЗМІ

Ольга Денисяка

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Служба безпеки України виявила на ноутбуці у священників Чернівецької єпархії УПЦ МП дитячу порнографію. За попередніми даними, файли з дитячим порно не були завантажені з інтернету, а відзняті на відеокамеру. Про це з посиланням на власні джерела пише LB.ua.

30 листопада Служба безпеки України в Чернівецькій області внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження № 22022260000000116 стосовно невстановлених осіб Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви (МП), в діях яких наявні ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 301-1 Кримінального кодексу (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження).

За даними ЗМІ, йдеться про керівника Чернівецько-Буковинського єпархіального управління митрополита Мелетія (Єгоренка) та секретаря архімандрита Никиту (Сторожука).

«За результатами обшуків у приміщеннях єпархіального управління на ноутбуці було виявлено порнографічні матеріали за участі неповнолітніх (дитячу порнографію), які за попередніми даними, не були завантажені з мережі інтернет, а відзняті на відеокамеру», – йдеться в повідомленні.

В ході досудового розслідування кримінального провадження вилучена техніка направлена на комп’ютерно-технічну експертизу, за результатами якої планується подальше проведення слідчих дій щодо встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Як раніше повідомляв Львівський портал, Служба безпеки України перевірила приміщення УПЦ (МП) на Буковині: знайшли методички з Москви, російське громадянство та посвідчення окупантів.

Крім того, під час обшуку приміщення УПЦ (МП) на Буковині співробітники СБУ заскочили секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Архімандрита Никиту в момент фізичної близькості з 17-річним хлопцем, що співає в місцевому хорі.

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