Попа Буковинської єпархії Московського патріархату заскочили в ліжку з неповнолітнім

Педофілія в лавах Московського патріархату. Під час обшуку приміщення УПЦ (МП) на Буковині співробітники СБУ заскочили секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Архімандрита Никиту в момент фізичної близькості з 17-річним хлопцем, що співає в місцевому хорі, повідомляє LB.

23 листопада аріхмандрита Никиту синод УПЦ Московського патріархату обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії – замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до Росії.

Як раніше повідомляв Львівський портал, Служба безпеки України перевірила приміщення УПЦ (МП) на Буковині: знайшли методички з Москви, російське громадянство та посвідчення окупантів.

Нещодавно Києво-Печерська Лавра потрапила у скандал. 12 листопада тут під час богослужіння співали пісень із пропагандистськими тезами та вихвалянням руского міра. Це стало відомо після того, як у соцмережах опублікували відповідне відео з церкви. На ньому чутно, як там співають: «Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается матушка-Русь».

На цей інцидент, який відразу набув значного резонансу у суспільстві, відреагувала СБУ і запевнила, що не допустить проявів руского міра, які шкодять безпеці та інтересам України.

Згодом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

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