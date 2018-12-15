Об’єднавчий собор у Києві. НАЖИВО

У Києві в Софійському соборі 15 грудня обиратимуть предстоятеля та статут нової Української помісної православної церкви. Тисячі людей прибули на Софійську площу, аби взяти участь у події. Пряму трансляцію звідки веде Громадське, передає Львівський портал.
Сьогодні Президент України Петро Порошенко, голова Верховної Ради Андрій Парубій та 192 запрошених архієреї та єпископи у Софії Київський розпочнуть Об’єднавчий собор, на якому голосуванням оберуть предстоятеля нової церкви. Пресу на собор не пускають, тож голосування відбудеться за закритими дверима.
Під час Собору відбудеться таємне голосування за предстоятеля . Буде два тури, у першому — рейтингове голосування. До другого туру вийдуть троє кандидатів, які наберуть найбільше голосів, і з них оберуть голову помісної церкви.
Від Української православної церкви Київського патріархату претендентами на місце голови помісної церкви є митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній та митрополит Луцький і Волинський Михайло. Однак висувати свої кандидатури зможе будь-хто з учасників собору.
Від церкви Московського патріархату участь у голосуванні може брати митрополит Іларіон та митрополит Вінницький і Барський Симеон. А Українська автокефальна церква не представить свого кандидата, адже її очільник Макарій взяв самовідвід.
Соломія Григор'єва