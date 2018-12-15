Об’єднавчий собор у Києві. НАЖИВО

У Києві в Софійському соборі 15 грудня обиратимуть предстоятеля та статут нової Української помісної православної церкви. Тисячі людей прибули на Софійську площу, аби взяти участь у події. Пряму трансляцію звідки веде Громадське, передає Львівський портал.

Сьогодні Президент України Петро Порошенко, голова Верховної Ради Андрій Парубій та 192 запрошених архієреї та єпископи у Софії Київський розпочнуть Об’єднавчий собор, на якому голосуванням оберуть предстоятеля нової церкви. Пресу на собор не пускають, тож голосування відбудеться за закритими дверима.

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Під час Собору відбудеться таємне голосування за предстоятеля . Буде два тури, у першому — рейтингове голосування. До другого туру вийдуть троє кандидатів, які наберуть найбільше голосів, і з них оберуть голову помісної церкви.

Від Української православної церкви Київського патріархату претендентами на місце голови помісної церкви є митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній та митрополит Луцький і Волинський Михайло. Однак висувати свої кандидатури зможе будь-хто з учасників собору.

Від церкви Московського патріархату участь у голосуванні може брати митрополит Іларіон та митрополит Вінницький і Барський Симеон. А Українська автокефальна церква не представить свого кандидата, адже її очільник Макарій взяв самовідвід.