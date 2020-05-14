Коронавірус у Львові підхопили вже 100 медиків

Станом на четвер, 14 травня, коронавірусом у Львові заразилася вже сотня медиків. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міський голова Андрій Садовий.

За словами мера, під час роботи коронавірусну інфекцію у Львові підхопили вже 100 медиків, більше ніж половина із них – це працівники лікарні швидкої допомоги, що на вул. Миколайчука.

«Станом на сьогодні у Львові на COVID-19 захворілили 100 медичних працівників. З них 56 – це працівники лікарні швидкої допомоги. Хоч ця лікарня і не є опорною для лікування хворих на коронавірус, але через неї щодня проходить велика кількість пацієнтів», – написав Андрій Садовий.

Він також додав, що всі медпрацівники Львова, які заразилися коронавірусом, отримають від міста допомогу розміром 20 000 грн. Перші такі одноразові виплати наприкінці квітня мерія погодила для 27 хворих медиків. Набільше інфікованих коронавірусом тоді було медсестер і лаборантів.

Зазначимо, що станом на 25 квітня на Львівщині коронавірусом заразились 49 медиків. Відомо, що 16 із них – це медпрацівники Центру легеневого здоров’я, що у Львові на вул. Зеленій. 60-річна медсестра цього медзакладу померла, бо запізно звернулась за допомогою. У жінки була гіпертонічна хвороба.

Раніше коронавірусну інфекцію підхопила й найкраща сімейна лікарка України – медик із Давидівської ОТГ. 29 квітня у селі Давидів, що відразу під Львовом, виявили спалах COVID-19. Тут вже є 20 підтверджених діагнозів та ще 86 контактних осіб. Село повністю ізолюють і проведуть масштабну дезінфекцію.

Нещодавно для медиків на Львівщині запустили страхування.

Нагадаємо, що наприкінці квітня уряд погодив підняття зарплат до 300% тим медикам, які борються з коронавірусом. Однак далеко не всі лікарі, які в Україні працюють із хворими на коронавірус, отримали більшу платню. На початку травня міністр охорони здоров’я запевнив, що кошти вже перерахували у регіони, а причиною затримок є «маніпулювання з боку органів місцевої влади або головних лікарів».

На виплату підвищеної зарплати до 300% медикам Львівщина витратить майже 194 мільйони гривень. При цьому 81% із цих коштів – гроші із державного бюджету.

Перші надбавки за березень медикам «швидких» та обласної інфекційної лікарні у Львівській ОДА обіцяли виплатити ще 7 травня. Однак про перерахунок 5,2 мільйона гривень працівникам цих медзакладів стало відомо 9 травня.

Як писав Львівський портал, це вже не вперше ЛОДА затримує виплату надбавок медикам, що борються з коронавірусом. Ще наприкінці березня Львівська ОДА із власної ініціативи вирішила перерахувати медпрацівникам одноразову надбавку розміром одного посадового окладу (від 3000 до 6000 грн). На ці виплати із бюджету області виділили 20 млн грн, однак гроші лікарям перераховували не тиждень, як це було обіцяно, а цілий місяць. Детальніше про це читайте тут.

Додамо, що під час боротьби з коронавірусом Львів почав виплачувати по 10 000 грн працівникам обласного лабораторного центру та лаборанти медуніверситету, які роблять ПЛР-тести, а також лікарям обласної інфекційної лікарні.