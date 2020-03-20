На передовій з коронавірусом: на премії медикам Львівщини виділили 20 мільйонів

Протягом двох робочих днів медики Львівщини, які працюватимуть з пацієнтами із підозрою на корнавірус, отримають премії. З обласного бюджету на надбавки вже виділили 20 млн грн. Про це голова Львівської ОДА Максим Козицький написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, розпорядження про виділення премії для медпрацівників було підписане 19 березня. На надбавки лікарям та медичному персоналу з обласного бюджету профінансовано 20 млн грн. Їх отримають медичні працівники чотирьох закладів охорони здоров’я обласного підпорядкування:

Львівська обласна інфекційна лікарня.

Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи.

Львівський регіональний фтизіо-пульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр.

Львівський обласний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф.

Гроші на рахунки медиків надійдуть протягом 2-х робочих днів.

Таку ж ініціативу область закликає підтримати і місто Львів, що стосується 8-ої міської клінічної лікарні, яка також прийматиме хворих на коронавірус.

Окрім премій, понад 22 млн грн з обласного бюджету було скеровано на закупівлю обладнання та засобів захисту для лікарень та медиків.

Нагадаємо, що раніше уже було виділено 7 млн грн з резервного фонду області на матеріально-технічне забезпечення надання медичної допомоги пацієнтам із захворюванням, спричиненим COVID-19 у КНП ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня», які уже закуповують.

Також кошти в сумі 7 млн грн субвенції з міського бюджету Львова буде скеровано на проведення протиепідеміологічних заходів реагування на поширення в області випадків з поширенням небезпечної хвороби COVID-19.

Додамо, що з районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад також виділили фінансовий ресурс в сумі 11 млн грн для медичних закладів районного рівня, яків визначені, як опорні, у боротьбі з коронавірусом.

Загалом, станом на сьогодні з обласного та місцевих бюджетів області для запобігання епідемії коронавірусу скеровано 86 305,6 тисяч грн.

Також до закупівлі необхідних засобів індивідуального захисту та іншого медичного обладнання, для медичних установам долучаються і представники бізнесу. На цю потребу лише за попередню добу небайдужі підприємці, бізнесмени, меценати вже скерували 5 млн грн.

Зазначимо, 17 березня Верховна Рада прийняла закон щодо запобігання розповсюдження коронавірусу в Україні. Він, зокрема, передбачає доплату медпрацівникам розміром 200% від їхньої зарплати на час боротьби із COVID-19.

Загалом в Україні на коронавірус захворіли 26 людей, троє з яких померли. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також він цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

На Львівщині з підозрою на коронавірус у обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізовано 26 осіб, ще четверо – на самоізоляції. У всіх пацієнтів є клінічні прояви гострої респіраторної інфекції. Стан хворих – стабільний. Загалом на Львівщині із підозрою COVID-19 звернулося 36 осіб.

Додамо, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави.

У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.