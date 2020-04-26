16 медиків Центру легеневого здоров'я захворіли на коронавірус

За увесь час карантину коронавірус діагностовано у 16 медиків Центру легеневого здоров’я. 10-ро з них були виявлені, як контактні особи із захворілими колегами, без наявності симптомів захворювання. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі легеневого здоров’я.

Серед хворих медиків п’ятеро вже одужало, а один помер.

«Серед усієї кількості:

– одужали – 5;

– летальних випадків – 1;

– на самоізоляції – 5 медиків;

– госпіталізовано – 2 в Інфекційну лікарню, 3 – в Центр легеневого здоров’я», – йдеться у повідомленні.

Всі медичні працівники, у яких діагностовано COVID19 не були задіяні в бригадах по наданню допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою.

Зараз на лікуванні у Центрі легеневого здоров’я знаходиться – 160 осіб. Серед них – у 21 діагностовано пневмонії, в тому числі у 8-ми методом ПЛР підтверджено COVID19.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Яворівському районі від коронавірусу померла медсестра, яка працювала в обласному Центрі легеневого здоров’я.

Станом на ранок 26 квітня COVID-19 діагностували у 1676 українських медиків. Коронавірусну інфекцію виявили загалом у 49 медиків на Львівщині. Зокрема, на Львівщині на коронавірус захворіла найкраща сімейна лікарка України. Через спалах коронавірусу закрили на карантин амбулаторію сімейної медицини в смт Рудно.

Як відомо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.