Обіцяні 20 млн грн премій медикам ЛОДА виплачувала не тиждень, а місяць

На те, щоб перерахувати 20 млн грн премій медикам, які борються з коронавірусом, Львівській ОДА пішов не тиждень, як це було обіцяно, а майже місяць. Про це повідомляє Львівський портал.

Сьогодні, 21 квітня, заступник голови ЛОДА Іван Собко прозвітував, що облдержадміністрація вже перерахувала 20 млн грн на премії медикам, які борються з COVID-19.

«Ми подбали про доплати нашим лікарям, які сьогодні є на сторожі боротьби з коронавірусною інфекцією. На це ми передбачили 20 млн грн. Сьогодні чітко констатую: всі медзаклади отримали кошти, а лікарі, відповідно, – свої нарахування», – заявив Іван Собко.

За його словами, йдеться одноразову надбавку розміром одного посадового окладу, тобто суми премій є різними. Втім у середньому медики отримали додатково від 3000 до 6000 грн. Так, премії отримали працівники:

обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф («швидка») – 9,7 млн грн;

обласної інфекційної лікарні – 5,8 млн грн;

обласного госпіталю інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи (госпіталь у Винниках) – 3,3 млн грн;

регіонального фтизіопульмонологічного центру (Центр легеневого здоров’я) – 1,2 млн грн.

Зазначимо, що перерахувати 20 млн грн премій медикам голова ЛОДА Максим Козицький обіцяв включно до 22 березня. Однак зробити це вчасно облдержадміністрації не вдалося, тож гроші медзакладам надсилали «по крупинці»: спочатку 9 млн грн, потім ще 1,8 млн грн.

Львівському порталу у ЛОДА пояснювали, що такі затримки сталися через «технічні причини».

Згадану одноразову надбавку медики на Львівщині отримали, незважаючи на анонсовані урядом премії із держбюджету. На час боротьби із COVID-19 українські лікарі отримуватимуть премії розміром 200% від їхньої зарплати.

Своєю чергою Іван Собко також додав, що кошти на премії медикам уже заклали у держбюджеті. Тож як тільки вони надійдуть на Львівщину, їх відразу перерахують медпрацівникам.

«Після того, як кошти надійдуть до обласного бюджету, ми їх у стислі терміни перерахуємо на медустанови І і ІІ лінії боротьби з коронавірусом», – запевнив він.

Нагадаємо, Львів також під час боротьби з коронавірусом виплачує премії медпрацівникам. По 10 000 грн отримують працівники обласного лабораторного центру та лаборанти медуніверситету, які роблять ПЛР-тести, а також лікарі обласної інфекційної лікарні.

Додамо, що коронавірус на Львівщині підхопили вже 256 людей, також 10 померли. Одужати встигли 26 осіб. Найбільше на COVID-19 хворіють мешканці Львова, на другому місці за рівнем захворюваності – Пустомитівський район.