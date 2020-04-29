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Давидів ізольовують через коронавірус. Людям заборонили пересування

Андрій Котенський

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У Давидові зафіксовано 8 спалахів Covid-19, 20 хворих із підтвердженим діагнозом та 86 контактних осіб. У разі збільшення випадків захворювання на Давидів очікує закриття села на в’їзд та виїзд, встановлення блок-постів та патруль нацгвардії. Про це йдеться у заяві Давидівської об’єднаної територіальної громади, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Давидівською сільською радою також анонсовано дезінфекцію вулиць, магазинів, під’їздів у багатоповерхівках та громадських місць, тестування осіб із симптомами хвороби та тих, хто у групі ризику.

Згідно розпорядження Львівської обласної державної адміністрації у Давидові запроваджені обмежувальні заходи, зокрема щодо пересування та перебування людей у громадських місцях на території села з 16:00 години 29 квітня 2020 року до 06:00 години 04 травня 2020 року.

Також на вулицях з’являться COVID-патрулі, що стежитимуть за дотриманням карантинних вимог населенням на період введення обмежувальних заходів.

Пустомитівську району державну адміністрацію, виконавчий комітет Давидівської сільської ради закликають прийняти рішення щодо необхідності встановлення режиму обмеження в’їзду/виїзду в селі Давидів приватного транспорту, встановлення карантинних мобільних блокпостів та обмеження руху автотранспорту з вулиць місцевого значення.

Як відомо, у Давидові проживає більше шести тисяч людей. Сьогодні у селі зафіксовано 20 випадків захворювання на коронавірус. Відповідні служби упродовж дня проводять експрес-тестування мешканців. Від 30 квітня на Давидів очікує дезінфекція спецслужбами зі Львова.

Раніше повідомлялося, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

У Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків та навіть юристів, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Станом на ранок середи, 29 квітня, у Львові та області підтвердили 405 випадків зараження коронавірусом. В  Україні недугу підхопили вже 9 866 людей.

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