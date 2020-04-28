На Львівщині запустили страхування для медиків, які борються COVID-19

На Львівщині запустили страхування медиків на випадок захворювання коронавірусом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Зазначається, що виплати отримають медики госпіталізовані до закладів охорони здоров’я з підтвердженим діагнозом та позитивним ПЛР-тестом.

Як зазначив радник голови Львівської ОДА Андрій Матолич, станом на сьогодні на Львівщині 49 підтверджених випадків інфікування серед медиків. Страхуванню підлягатимуть усі медики, які працюють із інфікованими пацієнтами.

Як пояснив Андрій Матолич, уніфікований перелік медиків був сформований на підставі списків кожної опорної лікарні, що затверджується головними лікарями.

«У страхових компаній наразі нема можливостей запропонувати альтернативні варіанти страхування медиків, тож ми запропонували страховим компаніям створити стабілізаційний фонд платежів у випадку настання страхового випадку серед медиків. Концепція, яку пропонує облдержадміністрація полягає у тому, що на рахунку благодійної організації «З повною довірою» будуть зосереджені кошти переважно з благодійних внесків. Цей стабілізаційний фонд буде перераховано на рахунок страхової компанії «Уніка». Ця компанія не викликає жодних сумнівів у плані обґрунтованого підходу до кожного страхового випадку, що може статися з будь-яким медиком. Крім цього «Уніка» погодилась безкоштовно за власні кошти адмініструвати накопичення і, у разі необхідності, поповнити цей фонд власними коштами», – пояснив радник голови Львівської ОДА Андрій Матолич.

Відтак наголосив, що загальна сума страхового фонду відповідатиме загальній сумі благодійних внесків. Кожна гривня буде переведена на рахунок страхової компанії, яка, згідно із міжнародними стандартами та правилами страхування, буде контролювати виплату платежів у кожному випадку.

Довідка:

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ФОНД «З ПОВНОЮ ДОВІРОЮ»

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в АТ “Райффайзен Банк АВАЛЬ”

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Раніше Львівський портал писав, що 27 медичних працівників, котрі заразились коронавірусом, отримають від міста по 20 тисяч гривень.

Додамо, що на Львівщині коронавірусну інфекцію виявили у 49 медиків.

Зокрема, захворіли 16 медиків Центру легеневого здоров’я. Раніше у Яворівському районі від коронавірусу померла медсестра, яка працювала в обласному Центрі легеневого здоров’я.

Також на Львівщині на коронавірус захворіла найкраща сімейна лікарка України. Через спалах коронавірусу закрили на карантин амбулаторію сімейної медицини в смт Рудно.

Загалом станом на 28 квітня у Львівській області коронавірусну інфекцію виявлено у 371 особи, 13 людей померло, 58 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.