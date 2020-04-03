13 працівникам обласного лабораторного центру виділили премії

Сьогодні, 3 квітня, виконавчий комітет Львівської міськради погодив виділення із бюджету міста премії 13 працівникам обласного лабораторного центру, які проводять ПЛР-тести на коронавірус. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Із бюджету Львова виділять 130 000 грн, які скерують на премії для працівників Львівського обласного центру, які зараз активно проводять ПЛР-тести підозрюваним на коронавірус.

«Надати з бюджету м. Львова матеріальну допомогу у квітні 2020 року працівникам Державної установи “Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України“, які безпосередньо приймають участь у проведенні лабораторних досліджень методом полімеразно-ланцюгової реакції у вірусологічній та лабораторії особливо небезпечних інфекцій обласного лабораторного центру», – йдеться у рішенні.

Відтак у квітні 13 працівників лабораторного центру отримають по 10 000 грн премії (після усіх відрахувань):

Адамчук Марія Степанівна Васюнець Лілія Славомирівна Величко Оксана Богданівна Вовчко Віра Орестівна Кохан Дарія Богданівна Луговська Наталія Едуардівна Процик Наталія Борисівна Прудивус Мар’яна Іванівна Романюк Уляна Андріївна Семенишин Оксана Богданівна Хрущ Оксана Григорівна Старинчук Ліна Сергіївна Шаргут Олеся Володимирівна

Нагадаємо, тести методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) обласний лабораторний центр почав робити 26 березня. Саме такі тести дозволяють достовірно встановити наявність чи відсутність у людини коронавірусу ще до прояву симптомів. Натомість експрес-тести дозволяють виявити в організмі лише антитіла, які починають вироблятись лише на 5-6 день після появи симптомів.

За добу обласний лабораторний центр може зробити близько 100 ПЛР-тестів. Аби отримати остаточні результати, потрібно трохи менше доби.

Як розповідав голова Львівської ОДА Максим Козицький, наразі Львівщина має 1800 тест-систем для проведення ПЛР, ще 1200 мають надійти орієнтовно 5-6 квітня.

Раніше ПЛР-тести робили у центральній лабораторії в Києві, однак згодом матеріали хворих із підозрою на коронавірус почав досліджувати у Львові методом ПЛР обласний лабораторний центр МОЗ України. Тепер до проведення ПЛР-тестів хочуть залучити ще дві лабораторії.

Нещодавно стало відомо, що ПЛР-тести почне робити лабораторія Львівського медуніверситету.

Як писав Львівський портал, навіть якщо результати аналізів підтверджують коронавірусну інфекцію, це жодним чином не змінює підхід до лікування хворого. Адже специфічного лікування пацієнтів із COVID -19 досі немає, хворобу лікують залежно від симптомів.