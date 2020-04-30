У Львові 27 хворих на коронавірус медиків отримають по 20 000 грн допомоги

27 медиків, які на роботі у Львові підхопили коронавірусну інфекцію, отримають по 20 000 грн допомоги. Відповідне рішення сьогодні, 30 квітня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Наразі коронавірусом заразилися 27 працівників медзакладів Львова. Серед них – 9 медсестер, 8 лаборантів, 5 лікарів, 2 рентген-лаборантів та 3 осіб молодшого медичного персоналу. Всі вони отримають по 20 000 грн допомоги від міста.

Своїм рішенням виконком погодив виділення із бюджету Львова більше пів мільйона грн на виплату допомог хворим медикам.

Як розповіла очільниця міського штабу боротьби з коронавірусом Галина Слічна, якщо хворих на COVID-19 медиків у Львові побільшає, то мерія і їм виділить по 20 000 грн.

«Станом на сьогодні на коронавірус захворіли 27 працівників закладів охорони здоров’я Львова. Якщо їхня кількість збільшуватиметься, то ці медики також будуть отримувати допомогу. Це позиція міської ради – допомагати тим людям, які наразилися на таку небезпеку і захворіли», – сказала Галина Слічна.

Нагадаємо, станом на 25 квітня на Львівщині коронавірусом заразились 49 медиків. Відомо, що 16 із них – це медпрацівники Центру легеневого здоров’я, що у Львові на вул. Зеленій. 60-річна медсестра цього медзакладу померла, бо запізно звернулась за допомогою. У жінки була гіпертонічна хвороба.

Раніше коронавірусну інфекцію підхопила й найкраща сімейна лікарка України – медик із Давидівської ОТГ. 29 квітня у селі Давидів, що відразу під Львовом, виявили спалах COVID-19. Тут вже є 20 підтверджених діагнозів та ще 86 контактних осіб. Село повністю ізолюють і проведуть масштабну дезінфекцію.

Додамо, що нещодавно уряд погодив підняття зарплат до 300% тим медикам, які борються з коронавірусом. Всі деталі – за цим посиланням. Також для медиків на Львівщині запустили страхування.

Як писав Львівський портал, під час боротьби з коронавірусом Львів почав виплачувати премії медпрацівникам. По 10 000 грн отримують працівники обласного лабораторного центру та лаборанти медуніверситету, які роблять ПЛР-тести, а також лікарі обласної інфекційної лікарні.

Медикам на Львівщині ЛОДА теж пообіцяла додатково перерахувати одноразову надбавку розміром одного посадового окладу (від 3000 до 6000 грн). На ці виплати із бюджету області виділили 20 млн грн, однак гроші лікарям перераховували не тиждень, як це було обіцяно, а цілий місяць. Детальніше про це читайте тут.