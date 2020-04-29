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Під Львовом спалах коронавірусу. Тестування проходить усе село

Андрій Котенський

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У селі Давидові, що неподалік Львова, здійснюються посилені заходи з виявлення інфікованих та забезпеченння правопорядку у селищі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

 

За словами Максима Козицького, у Давидові зафіксовано 20 випадків захворювання на коронавірус.

«Понад 20 інфікованих COVID-19 виявлено у селі Давидові Пустомитівського району. Відповідні служби упродовж дня проводять експрес-тестування мешканців. Якщо отримані результати позитивні, то здійснюється додатковий відбір біоматеріалу і аналіз скеровують на тест ПЛР. Наразі медики встановлюють джерело занесення вірусу у зазначений населений пункт», – повідомив Максим Козицький.

За словами голови ЛОДА, зараз найголовнішим завданням є виявлення усіх носіїв вірусу, надання медичної допомоги таким особам та повна самоізоляція тих мешканців села, які контактували з хворими. Відповідне Розпорядження про вжиття невідкладних заходів підписав керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Іван Собко.

Ситуація в Давидові перебуває під повним контролем Львівської ОДА і відповідних служб. Більш детальна інформація буде надана згодом.

Як відомо, у Давидові проживає більше шести тисяч людей.

Раніше повідомлялося, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

У Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків та навіть юристів, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Станом на ранок середи, 29 квітня, у Львові та області підтвердили 405 випадків зараження коронавірусом. В  Україні недугу підхопили вже 9 866 людей.

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