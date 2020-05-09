Львівським медикам виплатили 300% березневу надбавку за боротьбу з COVID-19

Медики двох лікарень Львова, які були задіяні до боротьби із коронавірусом, отримали 300% надбавку за березень. Мова йде про Львівську обласну клінічну інфекційну лікарню та Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Для преміювання лікарів двох медустанов області виділили 5 млн 229 тис грн: Львівська обласна клінічна інфекційна лікарня отримала 2 млн 500 тис. грн, а Центр екстреної допомоги – 2 млн 729 тис. грн.

«Усім медикам наших спеціалізованих бригад, які протягом березня виїжджали на виклики з підозрами на коронавірус, виплачено надбавку. Кошти лікарі отримали ще вчора. Таких працівників в нас понад дві сотні», – зазначив керівник Центру екстреної медичної допомоги Ярема Качмар.

Зауважимо, що 8 травня відбулась виїзна робоча нарада за участі директора департаменту охорони здоров’я, його заступника, керівництва Центру екстреної медичної допомоги та її працівників. На нараді обговорили питання виплати заробітної плати, в тому числі і преміальних надбавок за роботу із коронавірусними пацієнтами.

«Бригади, які працювали із пацієнтами, які мали підозри на Covid-19, отримали доплати від держави та області в розмірі 300%, а інші бригади не отримали таких доплат. Тому виникла гостра проблемна ситуація. Під час наради ми домовились з колективом, ми створюємо робочу групу для врегулювання цієї ситуації уже за рахунок квітневих виплат», – розповів заступник директора департаменту охорони здоров’я Андрій Васько.

Як наголошують у ЛОДА, у рамках наради також розглянули питання розміру заробітної плати. При цьому зазначається, що доплати у розмірі 300% для всіх працівників центру зберегти не вдасться.

«Ми погодили загальну спільну позицію, що ми будемо напрацьовувати положення про тимчасове преміювання, саме на період епідемії. І з цієї ініціативою будемо звертатися до Міністерства охорони здоров’я, щоб нам дозволили розподілити фінансовий ресурс, який ми отримаємо із держбюджету на доплати всім пропорційно», – акцентував заступник директора департаменту охорони здоров’я.

Як повідомляв Львівський портал, на виплату підвищеної зарплати до 300% тим медикам, які борються з коронавірусом, Львівщина витратить майже 194 мільйони гривень.

Додамо, що це вже не вперше ЛОДА затримує виплату надбавок медикам, що борються з коронавірусом. Ще наприкінці березня Львівська ОДА із власної ініціативи вирішила перерахувати медпрацівникам одноразову надбавку розміром одного посадового окладу (від 3000 до 6000 грн). На ці виплати із бюджету області виділили 20 млн грн, однак гроші лікарям перераховували не тиждень, як це було обіцяно, а цілий місяць. Детальніше про це читайте тут.

Нагадаємо, ще у березні Верховна Рада вирішила, що на час боротьби із COVID-19 українські лікарі отримуватимуть премії розміром 200% від їхньої зарплати. Згодом стало відомо про 300% доплати.

Підняття зарплат медикам до 300% уряд погодив наприкінці квітня. Однак далеко не всі лікарі, які в Україні працюють із хворими на коронавірус, отримали більшу платню. На початку травня міністр охорони здоров’я запевнив, що кошти вже перерахували у регіони, а причиною затримок є «маніпулювання з боку органів місцевої влади або головних лікарів».