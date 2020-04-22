На коронавірус захворіла найкраща сімейна лікарка України

Лікар загальної практики-сімейної медицини, головна лікарка КНП «Центр первинної медико-саніторної допомоги Давидівської сільської ради ОТГ», «Сімейний лікар року-2019 року» в Україні Ірина Гнатів захворіла на коронавірусну інфекцію COVID-19. Про це повідомила сама медик на своїй сторінці у Фейсбук, передає кореспондент Львівського порталу.

Лікарка зазначає, що намагаючись надати якісну медичну допомогу, лікарі ніколи не знають усього анамнезу пацієнта. Багато людей приховує свої контакти із хворими на коронавірус. Ірина Гнатів на своїй сторінці у Facebook також додала, що відчула, як змінилося ставлення до неї через хворобу.

«Кожен п’ятий із тих, хто захворів вірусом COVID-19 в Україні є медпрацівником. Суха статистика. А за нею прихований біль, переживання, страх, виснаження. А ще, як не прикро це писати, переслідування та приниження від тих, хто зараз ще здоровий. Але ж ніхто не застрахований від цієї інфекції. І ми, медики теж не роботи. Намагаючись надати якісну лікарську допомогу, ми ніколи не знаємо усього анамнезу пацієнта. Багато людей приховує свої контакти із хворими чи підозрілими на короновірус. Навіть використовуючи сучасний протиінфекційний захист, згідно всіх чинних нормативних документів – ми не маємо гарантії, що не захворіємо… На лікарняному ліжку, я багато зрозуміла. Побачила справжніх друзів, колег і тих, хто в страху за своє особисте готові знищити медиків. Я думаю і молюся про кожного з вас. Думаю, як сильно медики ризикують своїм здоров’ям, здоров’ям рідних. Ми першими стоїмо на лінії фронту в нелегкій боротьбі. Тому, ми як ніхто, потребуємо розуміння та підтримки, доброго слова.Все мине. Карантин закінчиться, будуть звиклі робочі будні, прийом, виклики. Але як? Як ми будемо дивитись одне одному в очі, залежить від кожного з нас зараз.Бережіть себе, одне одного. Треба часу і все стане на свої місця. Мусимо бути в єдності, бо попереду нелегка боротьба з невидимим ворогом. Дякую усім, хто підтримує мене і моїх рідних», – повідомила Ірина Гнатів.

Як зазначив голова Українського лікарського товариства у Львові Олег Дуда, медичні працівники на сьогодні перебувають у групі підвищеного ризику.

«На жаль, ніхто із лікарів не застрахований від цієї хвороби. Ірина Гнатів мала засоби захисту і дотримувалася усіх вимог, але вірус дуже підступний. Ми чітко розуміємо, що медичні працівники є у групі підвищеного ризику, адже постійно наражаються на небезпеку перебуваючи у прямому контакті з пацієнтами. Лікарі свідомі, що можуть захворіти і йдуть на цей ризик, адже інакше вони просто не можуть. Покликання лікаря – лікувати людей навіть тоді, коли йому самому загрожує небезпека. Суспільство має усвідомити значення роботи медичних працівників в цей непростий період світової пандемії, коли окрім лікарів допомогти більше нікому. Відтак громадяни повинні змінити своє ставлення до людей у білих халатах, проявити повагу і розуміння Пригадайте, що в Італії лікарі надавали медичну допомогу пацієнтам навіть тоді, коли закінчилися усі засоби захисту. Наша спільнота УЛТ у Львові висловлює слова підтримки Ірині Гнатів та усім медичним працівникам України, які захворіли на СOVID–19. Бажаємо їм швидше впоратися із недугом та бути здоровими!», – зазначив Олег Дуда.

Раніше Львівський портал повідомляв, що в Україні COVID-19 виявили у 1074 медиків. До цього Ірина Гнатів перемогла у конкурсі «Сімейний лікар року-2019 року» в Україні.