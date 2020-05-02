Міністр пообіцяв розібратися, чому медики не отримали надбавки до зарплати

У Міністерство охорони здоров’я надходять скарги від лікарів, які працюють з хворими на Covid-19, що не всі вони отримали підвищену до 300% заплату. Глава МОЗ Максим Степанов запевняє, що уряд перерахував всі кошти у регіони, й затримки виникають вже на місцях. Про це міністр заявив під час брифінгу 2 травня, передає hromadske.

«Зараз ми отримуємо сигнали, що ці виплати не були здійснені в повному обсязі з вини або органів місцевої влади, або головних лікарів лікарень. Почали маніпулювати щодо виплати. Це недопустимі речі. Наголошую, що всі без виключення виплати повинні здійснюватися в повному обсязі», – зазначив Стапанов.

Він заявив, що вже відреагував на ситуацію й направив листи головам облдержадміністрацій, щоб вони відзвітували по кожному медзакладу, які суми і яким працівникам, що лікували хворих з коронавірусом, були виплачені.

Працівники, які не отримали обіцяної заробітної плати, мають звернутися за номером 0 800 505 201 для вирішення проблеми.

Як відомо, лікарі мають отримувати надбавки за роботу з хворими на COVID-19. Затверджені тарифи включають додаткові доплати, винагороди працівникам закладів охорони здоров’я у розмірі до 300% заробітної плати відповідно до законодавства, забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами в повному обсязі.

Львівський портал повідомляв, що медикам на Львівщині ЛОДА теж пообіцяла додатково перерахувати одноразову надбавку розміром одного посадового окладу (від 3000 до 6000 грн). На ці виплати із бюджету області виділили 20 млн грн, однак гроші лікарям перераховували не тиждень, як це було обіцяно, а цілий місяць. Детальніше про це читайте тут.

Додамо, що Львів також під час боротьби з коронавірусом виплачує премії медпрацівникам. По 10 000 грн отримують працівники обласного лабораторного центру та лаборанти медуніверситету, які роблять ПЛР-тести, а також лікарі обласної інфекційної лікарні.