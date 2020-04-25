На Львівщині коронавірусом заразились 49 медиків

Коронавірусну інфекцію виявили у 49 медиків на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Станом на 24 квітня у Львівській області коронавірус діагностували 49 медикам. Стан усіх хворих – легкий і середній. Є також особи, у яких немає симптомів.

За даними МОЗ, протягом доби коронавірусом в Україні заразились 116 медичних працівників. Центр громадського здоров’я повідомляє про 1301 хворого медика на COVID-19.

Нагадаємо, уряд погодив підняття зарплат до 300% тим медикам, які борються з коронавірусом. Всі деталі – за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, на Львівщині коронавірус забрав життя 12 людей. Серед них – медсестра Центру легеневого здоров’я. Жінка запізно звернулась за допомогою лікарів.

Також коронавірусну інфекцію підхопила й найкраща сімейна лікарка України Ірина Гнатів – медик із Давидівської ОТГ.