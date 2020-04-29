Коронавірус. Від завтра на Давидів очікує дезінфекція

Від завтра зі Львова до шеститисячного Давидова буде скерована комунальна техніка для проведення дезінфекції вулиць, громадських місць. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії

Через спалах коронавірусу у Давидівській ОТГ Пустомитівського району вулиці села дезінфікуватимуть тричі на день.

«Для допомоги Давидівській ОТГ буде щоденно надано 6 бригад, котрі тричі на день проводитимуть миття та дезінфекцію вулиць, громадських місць тощо… Для нас важливо максимально швидко локалізувати поширення цього вірусу та не допустити спалаху», – зазначив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.

Як відомо, у Давидові проживає більше шести тисяч людей. Сьогодні у селі зафіксовано 20 випадків захворювання на коронавірус. Відповідні служби упродовж дня проводять експрес-тестування мешканців.

Раніше повідомлялося, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

У Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків та навіть юристів, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Станом на ранок середи, 29 квітня, у Львові та області підтвердили 405 випадків зараження коронавірусом. В Україні недугу підхопили вже 9 866 людей.