На Яворівщині від коронавірусу померла медсестра

У Яворівському районі від коронавірусу померла 60-річна жінка, яка працювала в обласному Центрі Легеневого здоров’я. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Яворівської РДА.

Мешканка села Вороців, що у Яворівському районі, захворіла 7 квітня та лікувалась самостійно вдома.

«Коли з’явилися симптоми підвищення температури та кашель, хвора за меддопомогою не зверталася, лікувалася вдома сама», – йдеться в повідомленні.

12 квітня звернулась за меддопомогою у Центр Легеневого здоров’я і одразу була госпіталізована. ПРЛ-тест показав позитивний результат на коронавірус.

У пацієнтки були супутні захворювання, зокрема, гіпертонічна хвороба, ожиріння.

У Яворівській РДА зазначають, що жінка працювала молодшою медсестрою в обласному Центрі Легеневого здоров’я.

На Львівщині станом на ранок 22 квітня у 274 пацієнтів підтвердили діагноз «коронавірус», з них 10 осіб померли. Натомість 29 пацієнтів вже встигли одужати.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.