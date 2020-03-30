20 мільйонів на доплати медикам. ЛОДА перераховує обіцяні гроші «по крупинці»

Лікарям чотирьох медустанов, які на Львівщині працюють із пацієнтами із підозрою на коронарус, ЛОДА пообіцяла включно до 22 березня перерахувати 20 млн грн надбавок. Станом на сьогодні, 30 березня, на це скерували менше 11 млн грн. Про це повідомляє Львівський портал.

За роботу в посиленому режимі із хворими, у яких на Львівщині підозрюють коронавірус, ЛОДА обіцяла перерахувати медикам одноразову надбавку розміром одного посадового окладу. Загалом на премії із обласного бюджету виділили 20 млн грн.

Перерахувати кошти медикам голова Львівської ОДА Максим Козицький обіцяв включно до 22 березня. При цьому такі премії мали отримати не всі медпрацівники, а лише лікарі:

обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф («швидка»);

обласної інфекційної лікарні;

обласного госпіталю інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи (госпіталь у Винниках);

регіонального фтизіопульмонологічного центру (Центр легеневого здоров’я).

Однак станом на п’ятницю, 27 березня, на рахунки лікарів спрямували трохи більше 9 млн грн із обіцяних 20 млн грн. При цьому надбавки отримали працівники лише двох медустанов – обласної інфекційної лікарні (1,62 млн грн) та «швидкої» (7,45 млн грн).

У коментарі Львівському порталу Дар’я Бавзалук пояснила, що причиною затримки премій для медиків стали «технічні причини». За її словами, перш ніж перерахувати кошти, Львівська ОДА має отримати від лікарень списки, у яких розписані необхідні суми. Спершу в облдержадміністрацію надійшли відповідні списки з обласної інфекційної лікарні та «швидкої», тому їхнім працівникам першими надіслали гроші на премії.

Сьогодні, 30 березня, у пресслужбі Львівської ОДА Львівському порталу повідомили, що на премії для лікарів скерували 10,8 млн грн. Відтак досі не перерахованими залишаються ще 9,2 млн грн.

Зазначимо, у ЛОДА заявляли, що таку одноразову виплату медики отримають, незважаючи на анонсовані урядом премії із держбюджету.

Нагадаємо, 17 березня Верховна Рада прийняла закон щодо запобігання розповсюдження коронавірусу в Україні. Він, зокрема, передбачає доплату медпрацівникам розміром 200% від їхньої зарплати на час боротьби із COVID-19.

Як писав Львівський портал, на Львівщині коронавірус підозрюють у 92 людей, 64 із них перебувають у лікарні, вдома на самоізоляції – ще 77 осіб. Стан хворих – середньої важкості або наближений до задовільного. Ще четверо перебувають у важкому стані, вони отримують терапію за допомогою кисневої маски.

Загалом коронавірус в області виявили у п’ятьох людей: у львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. Третім хворим виявився 57-річний мешканець Пустомитівщини, який був в Італії.

Ще про двох хворих на Львівщині стало відомо 28 березня: ними стали 50-річний чоловік та 16-річний хлопець. В обох пацієнтів був контакт з особою, у якої нещодавно підтвердили COVID-19.

Вранці 30 березня Міністерство охорони здоров’я повідомило про шостого хворого на COVID-19 в області. Про цей випадок досі нічого не знають ні в ЛОДА, ні медики, ні обласний лабораторний центр.