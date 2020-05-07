Підвищена зарплата до 300%. На доплати медикам на Львівщині витратять майже 194 млн грн

На виплату підвищеної зарплати до 300% тим медикам, які борються з коронавірусом, Львівщина витратить майже 194 мільйони гривень. При цьому 81% із цих коштів – гроші із державного бюджету. Про це повідомляє Львівський портал.

Згідно з розпорядженням голови ЛОДА Максима Козицького від 30 квітня, Львівщина отримала із держбюджету 157 205 200 гривень на доплати медикам, які працюють із хворими на коронавірус. Львівська обласна рада зі свого боку «підкинула» на це ще 36 629 600 гривень.

Тобто на виплату підвищених до 300% зарплат медикам на Львівщині загалом витратять 193 834 800 грн. Однак на скільки часу вистачить цих коштів, аби перераховувати медпрацівникам обіцяні урядом доплати, Львівському порталу у ЛОДА наразі не уточнили.

Зазначимо, ще у березні Верховна Рада вирішила, що на час боротьби із COVID-19 українські лікарі отримуватимуть премії розміром 200% від їхньої зарплати. Згодом стало відомо про 300% доплати.

Підняття зарплат медикам до 300% уряд погодив наприкінці квітня. Однак далеко не всі лікарі, які в Україні працюють із хворими на коронавірус, отримали більшу платню. На початку травня міністр охорони здоров’я запевнив, що кошти вже перерахували у регіони, а причиною затримок є «маніпулювання з боку органів місцевої влади або головних лікарів».

У своєму розпорядженні від 30 квітня Максим Козицький доручає перерахувати на доплати медикам лише трохи більше 17 032 000 гривень зі згаданих 193,8 мільйона гривень. Вочевидь ці кошти підуть на виплату підвищених зарплат медпрацівникам ще за березень.

Трохи більше 17 мільйонів гривень ЛОДА перерахує органам місцевого самоврядування, а ті – вже безпосередньо медзакладам. Найбільше грошей на доплати медикам дістанеться Золочівщині – 2,45 млн грн та Червонограду – 2,37 млн грн.

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Водночас заступник голови Львівської ОДА Іван Собко запевнив, що 300% грошової надбавки до посадового окладу медики «швидких» і обласної інфекційної лікарн отримають протягом четверга, 7 травня. Йдеться про обіцяні доплати ще за березень.

Як писав Львівськиц портал, це вже не вперше ЛОДА затримує виплату надбавок медикам, що борються з коронавірусом. Ще наприкінці березня Львівська ОДА із власної ініціативи вирішила перерахувати медпрацівникам одноразову надбавку розміром одного посадового окладу (від 3000 до 6000 грн). На ці виплати із бюджету області виділили 20 млн грн, однак гроші лікарям перераховували не тиждень, як це було обіцяно, а цілий місяць. Детальніше про це читайте тут.

Додамо, що лікування хворих на коронавірус Україні обійдеться у 15 мільярдів гривень. При цьому частина з цих коштів піде ще на доплати розміром 300% медпрацівникам лікарень, «швидких» і мобільних бригад.