Львівські підприємці скерували на боротьбу з коронавірусом понад 30 млн грн

З початку карантину підприємці міста Львова скерували благодійної допомоги для боротьби з коронавірусною інфекцією понад 30 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами радниці міського голови Вікторії Довжик, допомога бізнесу дозволила місту оперативно отримати медичне обладнання та забезпечити медперсонал засобами індивідуального захисту.

«В першу чергу на сьогодні у нашому переліку вже 51 позиція різноманітної допомоги, яку надав нам бізнес. Це різні підприємці, які надають різну допомогу від закупівлі великого дороговартісного обладнання до безкоштовної передачі масок, костюмів медичних, респіраторів та інших засобів захисту. Хочеться подякувати всім, незалежно від обсягу допомоги, особливо тим, хто зробив це оперативно. Завдяки такій оперативній допомозі нам вдалося отримати на сьогодні вже готові захисні костюми, які також виробляли наші підприємці», – зазначила Вікторія Довжик.

Нагадаємо, відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі необхідного обладнання для лікарень.

Так, лікарня швидкої медичної допомоги отримала три надсучасні апарати штучної вентиляції легень, які допоможуть рятувати життя людей при тяжкій пневмонії. У разі потреби їх застосовуватимуть для пацієнтів із коронавірусом. Військовому госпіталю у Винниках обладнання для пацієнтів із проблемами диханням передав благодійний фонд Петра Порошенка.

Благодійний Фонд «Рідні разом» з партнерами закупили для потреб Львівщини 20 апаратів штучної вентиляції легень.

Також з ініціативи громадсько-політичного діяча Ігоря Васюника у Львові працює безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868.

Активіст, голова благодійного фонду «Гуманітарні ініціативи» Богдан Цюваник налагодив у Львові виробництво захисних пластмасових екранів для медиків. Завдяки допомозі меценатів вже вдалося виготовити перші 200 штук. Усі, хто бажає долучитися до виготовлення захисних щитів для медиків, можуть писати СЮДИ.

Готель на вул. Пилипа Орлика зголосився безкоштовно приймати на ночівлю львівських медиків. Аналогічну ініціативу підтримав готельний комплекс, що розташовний під Львовом.

Uber, Bolt та Uklon зголосилися на час карантину возити на роботу медиків, які працюють із пацієнтами з підозрою на коронавірус. Незадовго після цього до них долучився ще оператор таксі – Оpti.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла розпочав збір коштів для придбання апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ), тестів для COVID-19 та захисного одягу для медиків.

Як писав Львівський портал, у Центрі соціальних служб соціального обслуговування, що на вул. Театральній, 10 працює пункт збору для допомоги одиноким потребуючим людям під час карантину.