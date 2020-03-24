Фонд Порошенка передав на Львівщину медобладнання для боротьби з коронавірусом

Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи (у Винниках – ред.) отримав медичне обладнання для допомоги пацієнтам з проблемами дихання від благодійного «Фонду Порошенка». Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат, колишній очільник ЛОДА Олег Синютка, передає кореспондент Львівського порталу.

«Сьогодні разом зі колегою з Європейська Солідарність Миколою Княжицьким передали «Львівському обласному госпіталю інвалідів війн та репресованих імені Юрія Липи» медичне обладнання закуплене Фондом Порошенка», – повідомив Олег Синютка.

За його словами, це перша партія реанімаційного обладнання та медичної апаратури, яку закупив Фонд Петра Порошенка для українських лікарень.

«Туди входять зокрема, аспіратори, монітори пацієнта, шприцові помпи, ларингоскопи, пульсоксиметри, які необхідні при лікуванні пацієнтів з ускладненнями коронавірусної хвороби», – уточнив Олег Синютка.

Раніше Львівський портал повідомляв, що відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі обладнання для лікарень. З ініціативи громадсько-політичного діяча Ігоря Васюника у Львові запустили безкоштовну гарячу лінію «Стоп-коронавірус», де львів’яни можуть отримати кваліфіковану медичну консультацію від медиків.

Львівська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги отримала три надсучасні апрати штучної вентиляції легень, які допоможуть рятувати життя людей при тяжкій пневмонії. У разі потреби їх застосовуватимуть для пацієнтів із коронавірусом.

Також відомо, що готель на Пилипа Орлика зголосився безкоштовно приймати львівських медиків. Аналогічну ініціативу підтримав готельний комплекс, що під Львовом.

Uber, Bolt та Uklon зголосилися на час карантину безкоштовно возити на роботу медиків, які працюють із пацієнтами з підозрою на коронавірус. Нетзадовго після цього до них долучився оператор таксі – Оpti.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла розпочав збір коштів для придбання апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ), тестів для COVID-19 та захисного одягу для медиків.

Благодійний Фонд «Рідні разом» з партнерами закупили 20 апаратів штучної вентиляції легень для Львівщини.

Нагадаємо також, що у Центрі соціальних служб соціального обслуговування, що на вул. Театральна, 10 працює пункт збору для допомоги одиноким потребуючим людям під час карантину. Там приймають продукти харчування та засоби особистої гігієни. До пошиття захисних масок та костюмів долучились п’ять підприємств Львова