У Львові запустили гарячу лінію «Стоп-коронавірус», де львів’яни можуть отримати кваліфіковану медичну консультацію від медиків. Про це повідомив ініціатор call-центру, громадсько-політичний діяч Ігор Васюник на своїй сторінці у Facebook.

Аби отримати фахову консультацію із питань коронавірусу достатньо зателефонувати за номером 0 800 208 868. Консультації львів’янам надають студенти-медики, які мають повну середню спеціальну медичну освіту. Всі вони пройшли навчання лікарями-епідеміологами та інфекціоністами. Курують групи консультантів: лікар-інфекціоніст Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Лілія Горбунова, головний лікар «Дельтамед» Аркадій Савченко та фахівець з комунікацій Тетяна Овчаренко.

«Наше завдання – допомогти міським службам та диспетчерам швидкої допомоги Львова справитися з навантаженнями та надати консультації львів’янам. Головне – зупинити людей вдома, погасити паніку, роз’яснити чому варто дотримуватися та залишатися вдома на час карантину, при яких симптомах ГРЗ потрібно залишатися вдома і не обов’язково звертатися в «швидку», а при яких дзвонити на «103». Люди зараз більше панікують, тому перезавантажують швидку допомогу та лікарні. Завдання гарячої лінії провести просвітницьку роботу щодо шляхів поширення інфекції, симптомів вірусу, індивідуальних заходів безпеки і, навіть, спростування фейків, які можуть нашкодити здоров’ю та ще більше поширити паніку», – повідомив Ігор Васюник.

Кол-центр гарячої лінії «Стоп-коронавірус» працює в спеціально обладнаному приміщенні медичного центру «Дельтамед». Працівники кол-центру забезпеченні дезінфікуючими засобами та індивідуальними засобами захисту, пройшли навчання. Приміщення, в якому перебувають консультанти, дезінфікується тричі на день та кварцується. Так само дезінфікується комп’ютерна техніка.

Як уточнили Львівському порталу на гарячій лінії, консультативна допомога надаватиметься щодня із 08.00 до 21.00. Усім, хто зателефонував після 21.00 обов’язково перетелефонують вранці.

Паралельно запустили консультативну сторінку гарячої лінії у мережі Фейсбук. Вона доступна за посиланням «Стоп-коронавірус».

Також відомо, що через спекулянтів львівські лікарні залишилися без обладнання і тестів для коронавірусу. Ігорю Васюнику вдалося закупити 800 спецмасок із найвищим ступенем захисту та передати їх Львівській обласній інфекційній лікарні та Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. У планах політика і його партнерів купівля спеціального медичного обладнання для пацієнтів, які борються із легеневою недостатністю – ускладненням, яке дає коронавірус.

Як відомо, ні Львів, ні область досі не мають експрес-тестів для визначення коронавірусу. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

Нагадаємо, у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткі заборони по всій території України через поширення коронавірусу. Зокрема, в державі заборонили зібрання більше 10 десятьох людей, в тому числі й релігійні. Також роботу припиняють ТРЦ, ресторани, спортзали та деякі маршрутки. Працювати й надалі зможуть лише продуктові магазини, АЗС, банки та аптеки. Електротранспорт курсуватиме з обмеженнями, а «Укрзалізницю» та аеропорти зобов’язали скасувати всі пасажирські рейси.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

В Україні підтвердили зараження коронавірусом 14 людей. Два випадки – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка.

На Львівщині із підозрою на коронавірус наразі ізолювали уже 24 людей, половина із них – мешканці Львова. Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Натомість через введення таких жорстких обмежень у Львівській міськраді обіцяють підтримку малому і середньому бізнесу. Детальніше – за цим посиланням.

Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.