Коронавірус. Відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі обладнання для лікарень

Відомі львів’яни та місцеві підприємці об’єднують зусилля задля допомоги медикам та лікарням в боротьбі із поширенням корона вірусу на Львівщині. Першими підтримку від небайдужих отримала Львівська обласна інфекційна лікарня та Львівська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив громадсько-політичний діяч Ігор Васюник.

Для медиків, які покликані першими вступити в бій із коронавірусом, закупили маски найвищого ступеня захисту, а також халати та комбінезони.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Як відомо, за останні три дні у декілька раз зросла вартість медобладнання та захисних засобів, а відтак закупити життєво-необхідну техніку та навіть тест-системи для виявлення коронавірусу стає справжнім випробовуванням. Перекупники примудряються викупляти вже проданий товар, який мав надійти замовникам, а потім намагаються його реалізувати в декілька раз дорожче. Таким чином зірвалося замовлення кисневих концентраторів для пацієнтів з легеневою недостатністю, проте вдалося закупити 800 надсучасних масок для медиків, які зараз у дефіциті.

«Для тих, хто зараз наживається на епідемії – для вас буде свій окремий сайт «миротворець», чорний список. Ще в п’ятницю я особисто замовив спеціальне медичне обладнання – 10 оксигенаторів, які планував передати з партнерами для львівської інфекційної лікарні. Це кисневі концентратори для пацієнтів з легеневою недостатністю – ускладнення, яке дає коронавірус. Саме це обладнання попросили купити лікарі-інфекціоністи і воно має допомагати найшвидше рятувати госпіталізованих з ускладненнями людей. За три дні продавці підняли вартість на обладнання в чотири (!) рази і навіть його вже не було». – обурився Ігор Васюник.

Водночас триває пошук однодумців, аби закупити необхідне обладнання для лікарень Львівщини. Окрім того анонсувано запуск call-центру, який буде надавати фахові консультації громадянам із питань коронавірусу.

«Дякую Володимиру Пекару, Маргариті Коверко, Мар’яні Івашків, Тетяні Овчаренко, Тарасу Саламасі за допомогу… Ми таки закупимо і обладнання, і тести для львівських лікарень. Зараз всіх закликаю згуртуватися і допомогти», – закликає Ігор Васюник.

Окрім того про допомогу в закупівлі медичного обладнання для лікарень, яке необхідне для лікування хворих на корона вірус закликав й голова Львівської ОДА Максим Козицький.

«Ми маємо стати єдиною, сильною, консолідованою нацією, яка готова гідно і з честю подолати чергове непросте випробовування! Мусимо діяти швидко та ефективно. Закликаю усіх людей доброї волі, бізнесменів, підприємців, депутатів усіх рівнів, меценатів долучитися до збору коштів для закупівлі засобів індивідуального захисту та іншого медичного обладнання, які зараз вкрай необхідні нашим медичним установам», – заявив голова ЛОДА.

Також стало відомо, що сьогодні лікарня швидкої допомоги у Львові отримала надсучасні апарати вентиляції легень.

«Дякую усім причетним до появи цього життєвоважливого обладнання у нашій лікарні. Обіцяю інформувати про появу кожного наступного нового апарату», – повідомив керівник лікарні.

У коментарі Львівському порталу Олег Самчук також повідомив, що 19 березня очікує на ще три нові апарати ШВЛ, а відтак у розпорядженні пацієнтів лікарні їх буде шість одиниць.

Він також закликав благодійників не стояти осторонь, а допомагати із оснащеннями лікарень, щоб спільними силами протистояти епідемії коронавірусу на Львівщині.

«Ми дякуємо і будемо вдячні всім благодійникам, які дпопомагають підготувати лікарню до можливого протистояння з коронавірусом. Що більше обладнання вдастся залучити, то більше приводів буде у львів’ян зберігати спокій», – повідомив Олег Самчук.

Як відомо, ні Львів, ні область досі не мають експрес-тестів для визначення коронавірусу. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

Нагадаємо, у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території України через поширення коронавірусу. Зокрема, в державі заборонили зібрання більше 10 десятьох людей, в тому числі й релігійні. Також роботу припиняють ТРЦ, ресторани, спортзали та деякі маршрутки. Працювати й надалі зможуть лише продуктові магазини, АЗС, банки та аптеки. Електротранспорт курсуватиме з обмеженнями, а «Укрзалізницю» зобов’язали скасувати всі внутрішні пасажирські рейси. Із повним переліком нових заборон можна ознайомитися за цим посиланням.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

В Україні підтвердили зараження коронавірусом 14 людей. Два випадки – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка.

На Львівщині із підозрою на коронавірус наразі ізолювали уже 24 людей, половина із них – мешканці Львова. Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

13 березня у мерії повідомили, що Львів за власні кошти купив 25 експрес-тестів для визначення коронавірусу, їх направили у лікарню швидкої медичної допомоги. Згодом медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, заявили, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема.

Ввечері 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що 21 березня в Україну із Китаю поставлять партію експрес-тестів, за допомогою яких можна буде перевірити мільйон людей.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Аби унеможливити поширення коронавірусу у Львові суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Натомість через введення таких жорстких обмежень у Львівській міськраді обіцяють підтримку малому і середньому бізнесу. Детальніше – за цим посиланням.

Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.