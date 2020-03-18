Лікарня швидкої допомоги у Львові отримала надсучасні апарати вентиляції легень

Львівська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги отримали надсучасні апрати штучної вентиляції легень, які допоможуть рятувати життя людей при тяжкій пневмонії. У разі потреби їх застосовуватимуть для пацієнтів із коронавірусом. Про це повідомив головний лікар лікарні Олег Самчук, передає кореспондент Львівського порталу.

Лікарня отримала три апарати ШВЛ, якими зможуть рятувати людей, із ускладненнями коронавірусу.

«У коробках три надсучасні апрати штучної вентиляції легень Hamilton C1 та Hamilton C3, які отримала наша лікарня. Саме їх застосовують для лікування пацієнтів із вірусною пневмонією. Усі апарати мають інтелектуальні режими, що дозволяють ефективно вентилювати гостру дихальну недостатність при ГРДС та тяжких пневмоніях. Тобто, якщо ми матимемо пацієнта із коронавірусом, якому потрібна дихальна підтримка – людина її отримає. Розуміти це зараз, коли загроза епідемії щодень зростає, для нас – головне! Адже мати сучасне обладнання – це все одно, що бути озброєним», – повідомив Олег Самчук.

Окрім апраратів ШВЛ, лікарня отримала шприцеві насоси SEP-10S Plus, Aitecs 2016 і аналізатор газів крові та електролітів. Перші забезпечують дозування пролонгованого введення ліків, другим визначають ступінь пошкодження легенів та порушення водно-електролітного обміну. Усі вони незамінні у лікуванні коронавірусу.

«Дякую усім причетним до появи цього життєвоважливого обладнання у нашій лікарні. Обіцяю інформувати про появу кожного наступного нового апарату. Що більше їх буде, то більше приводів буде у львів’ян зберігати спокій», – повідомив Олег Самчук.