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У Львові відкриють пункт збору гуманітарки для одиноких людей

Соломія Головіна

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Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з 20 березня відкриває «гарячу лінію» та пункт збору для допомоги одиноким людям під час карантину. Пункт збору працюватиме виключно для прийому гуманітарної допомоги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Номер «гарячої лінії» 0−800−301−205 (працюватиме щоденно, з 8.00 до 21.00 год.).

Пункт збору гуманітарної допомоги працюватиме щоденно (пн-пт) з 10.00 до 18.00 год. за адресою: вул. Театральна, 10, 2-й поверх, приміщення Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Перш ніж принести допомогу, просять зателефонувати на номер «гарячої лінії» 0−800−301−205. Пункт працюватиме виключно для прийому гуманітарної допомоги. Роздачу продуктів здійснюватимуть фахівці центру та волонтери.

Речі та продукти обов’язково повинні бути фабрично фасовані. Домашня консервація не приймається.

Перелік необхідних продуктів харчування: борошно, супи, каші (швидкого приготування), макарони, крупи, цукор, олія, солодощі (печиво, шоколад, згущене молоко), чай, кава, дитяче харчування, консерви, питна вода.

Засоби особистої гігієни: памперси (для дітей та для дорослих), пеленки одноразові, вологі серветки, туалетний папір і сухі серветки, засоби жіночої гігієни, мило.

Медичні засоби: жарознижуючі препарати, антисептики, маски, рукавички, перев’язочний матеріал (бинт, пластир).

Як відомо, станом на вечір 18 березня у Львівській області підозра на коронавірус є у 26 людей.

В Україні станом на вечір 18 березня офіційно зафіксовано 16 хворих на коронавірус: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2). Два випадки стали смертельними: у Житомирській області померла 71-річна жінка33-річна жінка у Чернівецькій області.

Додамо також, що у Львові запустили гарячу лінію «Стоп-коронавірус», де львів’яни можуть отримати кваліфіковану медичну консультацію від медиків. Аби отримати фахову консультацію із питань коронавірусу достатньо зателефонувати за номером 0 800 208 868. Окрім цього, діє гаряча лінія міста: телефонувати слід за номером 1580.

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