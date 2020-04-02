У Львові почали виготовляти захисні щити для медиків. Як долучитися?

Активіст, голова благодійного фонду «Гуманітарні ініціативи» Богдан Цюваник налагодив у Львові виробництво захисних пластмасових екранів для медиків. Завдяки допомозі меценатів вже вдалося виготовити перші 200 штук, які найближчим часом безкоштовно передадуть лікарям «швидких». Про це повідомляє Львівський портал.

«Я випадково побачив в Інтернеті, як хлопці з Чехії на своїй 3D-фермі почали виготовляти захисні щитки для медиків. Мені стало цікаво, чи можливо налагодити таке виробництво у Львові? Знайшов хлопців, які теж мають 3D-принтери, і вони погодились друкувати такі захисні корпуси за собівартістю», – розповідає Богдан Цюваник.

Вартість виготовлення одного такого захисного екрана становить 75 гривень. За допомогою 3D-принтерів виробляють пластмасові гнучкі основи, їх потім доукомплектовують прозорим екраном, який і виконує захисну функцію, а також гумками.

До створення захисних щитів для медиків долучилася не лише 3D-друкарня, а й фірми, які надають необхідні комплектуючі, а також небайдужі львів’яни, що складають всі елементи в кінцевий виріб.

«Корпуси за собівартістю виготовляє компанія 3D Tech ADDtive, фірми «Пластикс-Україна» та «ТК-Фурнітура Львів» за мінімальною вартістю передають необхідні комплектуючі, Руслан Щепанський майже безкоштовно нарізає захисні екрани, а дівчата з катехитичної школи святого Йосафата і парафіяни церкви Андрія уже складають готовий виріб докупи», – веде далі активіст.

Богдан Цюваник розповідає, що спільними зусиллями небайдужих підприємців, меценатів та львів’ян вже вдалося зробити перших 200 захисних екранів для лікарів. Кошти на виготовлення цієї партії надав громадсько-політичний діяч Ігор Васюник, який активно допомагає медикам, а для потреб львів’ян запустив гарячу лінію «Стоп-коронавірус».

Як уточнив Ігор Васюник у коментарі Львівському порталу, всі 200 захисних екранів уже найближчим часом передадуть медикам «швидких», які першими приїжджають на виклик до хворих із підозрою на коронавірус.

Водночас Богдан Цюваник додає, що Львівщині наразі потрібно 5000 таких захисних екранів. Виготовити таку кількість без фінансової підтримки є складно, тому всіх небайдужих закликають долучатися.

«Перший готовий виріб ми завезли у Львівську ОДА, в департаменті охорони здоров’я нам сказали, що потреба у таких захисних щитках є, при цьому досить значна – 5000 штук на область. Вчора весь день приймав дзвінки. Дзвонять медики як зі Львова, так і з області. Комусь потрібно 20 таких щитів, комусь – 50, а кому взагалі 200. Всі потреби я записую і передаватиму, як тільки нові щитки будуть готові. Започаткований проєкт є повністю некомерційний, всі виготовлені щитки їдуть до наших лікарів абсолютно безкоштовно. Не знаю, чи вдасться зробити 5000 таких щитів, але ми продовжуємо працювати і запрошуємо долучатися всіх небайдужих», – додає активіст.

Усі, хто бажає долучитися до виготовлення захисних щитів для медиків, можуть писати СЮДИ.

Нагадаємо, відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі необхідного обладнання для лікарень.

Так, лікарня швидкої медичної допомоги отримала три надсучасні апарати штучної вентиляції легень, які допоможуть рятувати життя людей при тяжкій пневмонії. У разі потреби їх застосовуватимуть для пацієнтів із коронавірусом. Військовому госпіталю у Винниках обладнання для пацієнтів із проблемами диханням передав благодійний фонд Петра Порошенка.

Благодійний Фонд «Рідні разом» з партнерами закупили для потреб Львівщини 20 апаратів штучної вентиляції легень.

Також з ініціативи громадсько-політичного діяча Ігоря Васюника у Львові працює безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868.

Готель на вул. Пилипа Орлика зголосився безкоштовно приймати на ночівлю львівських медиків. Аналогічну ініціативу підтримав готельний комплекс, що розташовний під Львовом.

Uber, Bolt та Uklon зголосилися на час карантину возити на роботу медиків, які працюють із пацієнтами з підозрою на коронавірус. Незадовго після цього до них долучився ще оператор таксі – Оpti.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла розпочав збір коштів для придбання апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ), тестів для COVID-19 та захисного одягу для медиків.

Як писав Львівський портал, у Центрі соціальних служб соціального обслуговування, що на вул. Театральній, 10 працює пункт збору для допомоги одиноким потребуючим людям під час карантину.

Фото: Богдан Цюваник