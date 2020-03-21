Готель на Пилипа Орлика зголосився безкоштовно приймати львівських медиків

У Львові готель на вулиці Пилипа Орлика зголосився безкоштовно розміщати на ніч медичних працівників. Про це повідомила громадська активістка, учасниця руху «Народна Дія Львів» Ірини Юзик у спільноті «SOS Львів – платформа взаємодопомоги», передає кореспондент Львівського порталу.

Готель знаходиться неподалік лікарні швидкої медичної допомоги та дитячої клінічної лікарні.

«Готель «СВ», що у Львові на вулиці Пилипа Орлика, 5б, надає безкоштовне розміщення для медичних працівників за їх запитом, починаючи з 21 березня. Телефон готелю 097 243 4555», – йдеться у повідомленні власника готелю Ярослава Тістика.

Раніше Львівський портал повідомляв, що відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі обладнання для лікарень. З ініціативи громадсько-політичного діяча Ігоря Васюника у Львові запустили безкоштовну гарячу лінію «Стоп-коронавірус», де львів’яни можуть отримати кваліфіковану медичну консультацію від медиків.

Також відомо, що Львівська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги отримала три надсучасні апрати штучної вентиляції легень, які допоможуть рятувати життя людей при тяжкій пневмонії. У разі потреби їх застосовуватимуть для пацієнтів із коронавірусом.

Після цього у Львові три сервіси таксі – Uber, Bolt та Uklon зголосилися на час карантину безкоштовно возити на роботу медиків, які працюють із пацієнтами з підозрою на коронавірус.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла розпочав збір коштів для придбання апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ), тестів для COVID-19 та захисного одягу для медиків.

Нагадаємо також, що у Центрі соціальних служб соціального обслуговування, що на вул. Театральна, 10 працює пункт збору для допомоги одиноким потребуючим людям під час карантину. Там приймають продукти харчування та засоби особистої гігієни.