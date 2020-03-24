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Вже чотири сервіси таксі зголосилися безкоштовно возити львівських медиків

Соломія Головіна

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Вже чотири сервіси таксі долучаться до перевезення львівських лікарів під час карантину: Bolt, Uber, Uklon, а також Оpti. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Раніше медикам зголосились допомагати Bolt, Uber та Uklon. Втім незабаром до перевезення долучиться ще один оператор таксі – Оpti.

«Станом на сьогодні львівським медикам допомагають 3 оператори-таксі, за якими закріплені лікарні та пропрацьовано логістику – Bolt, Uber, Uklon. Медики отримали промокоди та посвідчення медичного працівника, що є підставою для здійснення поїздки від/до медичного закладу. Наразі є опція 1852 безкоштовних поїздок. З важливих і приємних новин – долучається ще один оператор таксі Оpti. За ними, крім Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи, будуть закріплені ще дві міські лікарні. Понад 500 поїздок. Добиранням будуть забезпечені 5 об’єктів: інфекційна лікарня, лікарня швидкої медичної допомоги, Комунальна міська дитяча клінічна лікарня, 8-ма міська клінічна лікарня та Гаряча лінія міста (медична частина)», – повідомив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко, Андрій Москаленко.

Також він додав, що наразі безкоштовними послугами операторів таксі користуються близько 200 лікарів (зокрема, Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова, Комунальної міської дитячої лікарні, Гарячої лінії та госпіталю у Винниках). Наразі компанії надали 2352 промокодів для поїздок. Надалі місто вестиме переговори про наступну партію.

Як писав Львівський портал, на території Львівщини пасажирські перевезення у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученнях заборонили з 18 березня. Втім для медиків, рятувальників, поліцейських та працівників інших спецслужб організували окремий доїзд на роботу. Із детальним графіком руху спецрейсів можна ознайомитися за цим посиланням.

Зазначимо, на Львівщині коронавірус підозрюють у 86 людей, 40 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – у лікарні. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного, стан лише однієї пацієнтки наближений до важкого.

Коронавірус виявили у двох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.

Водночас у Міністерстві охорони здоров’я поінформували, що станом на 24 березня в Україні коронавірус підтвердили вже у 97 осіб.

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