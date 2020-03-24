Готельний комплекс зголосився приймати на ніч львівських медиків

Готельний комплекс «Отаман» зголосився безкоштовно розташувати на відпочинок лікарів, які не мають змоги після чергування потрапити додому. Про повідомили власники відпочинкового комплексу «Отаман», передає кореспондент Львівського порталу.

За словами власниці комплексу Лідії Котеляк, готель розмістить медиків Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні.

«Вчора мною разом з колективом відпочинкового комплексу «Отаман» було прийнято рішення про надання готелю комплексу для безкоштовного розташування лікарів, які проживають у населених пунктах області та не мають змоги після 24-годинного чергування на передовій боротьби з недугом потрапити додому, так як робота громадського транспорту міжміського сполучення призупинена. Нашу ініціативу оперативно підтримав та погодив головний лікар Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Сергій Федоренко, і вже протягом доби весь номерний фонд буде зайнятий медиками», – повідомила Лідія Котеляк.

Вона також закликає бізнес Львівщини до єднання, аби гуртом зупинити поширення смертельного коронавірусу.

«Сьогодні, як ніколи, ми не можемо стояти осторонь загрозливої для наших співвітчизників ситуації, що склалася через пандемією коронавірусу. Я, як майданівець, лідер ГО «Матері мобілізованих» та Народний депутат 7-го скликання закликаю усіх львів’ян-підприємців, які мають власні ресурси, допомогти нашій громаді максимально убезпечитись від поширення цього захворювання», – закликала Лідія Котеляк.

До слова, готельний комплекс знаходиться на виїзді із Львова на Кільцевій дорозі, неподалік села Пасікі Зубрецькі.

Раніше Львівський портал повідомляв, що готель на Пилипа Орлика зголосився безкоштовно приймати львівських медиків.

Також відомо, що відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі обладнання для лікарень. З ініціативи громадсько-політичного діяча Ігоря Васюника у Львові запустили безкоштовну гарячу лінію «Стоп-коронавірус», де львів’яни можуть отримати кваліфіковану медичну консультацію від медиків.

Львівська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги отримала три надсучасні апрати штучної вентиляції легень, які допоможуть рятувати життя людей при тяжкій пневмонії. У разі потреби їх застосовуватимуть для пацієнтів із коронавірусом.

До пошиття захисних масок та костюмів долучились п’ять підприємств Львова

Після цього у Львові три сервіси таксі – Uber, Bolt та Uklon зголосилися на час карантину безкоштовно возити на роботу медиків, які працюють із пацієнтами з підозрою на коронавірус. Нетзадовго після цього до них долучився оператор таксі – Оpti.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла розпочав збір коштів для придбання апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ), тестів для COVID-19 та захисного одягу для медиків.

Благодійний Фонд «Рідні разом» з партнерами закупили 20 апаратів штучної вентиляції легень для Львівщини.

Нагадаємо також, що у Центрі соціальних служб соціального обслуговування, що на вул. Театральна, 10 працює пункт збору для допомоги одиноким потребуючим людям під час карантину. Там приймають продукти харчування та засоби особистої гігієни.