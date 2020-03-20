Uber, Bolt та Uklon у Львові возитимуть медиків на роботу безкоштовно

У Львові три сервіси таксі – Uber, Bolt та Uklon на час карантину безкоштовно возитимуть на роботу медиків, які працюють із пацієнтами з підозрою на коронавірус.

Зокрема, Міністерству охорони здоров’я України вдалося домовитися про безкоштовне перевезення лікарів на час карантину з компанією Uber.

«Uber буде безкоштовно доставляти до лікарень медичних працівників, задіяних у запобіганні та ліквідації коронавірусної інфекції в Україні. Ця домовленість включає 10 000 поїздок, які медичні працівники можуть здійснити, щоб дістатися до своїх лікарень та робочих місць. Ця опція буде доступною в містах, де функціонує сервіс Uber: Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Харків, Запоріжжя та Вінниця», – йдеться у повідомленні МОЗ.

Також, як повідомив мер Львова Андрій Садовий, у Львові безкоштовно возитимуть на роботу лікарів і таксі компанії Uklon та Bolt. По кожному сервісу буде своя логістика. Інструкції пообіцяли розіслати лікарям.

Крім цього у Львові до цієї акції приєднується NextBike – оренда велосипедів.

Як повідомляв Львівський портал, з 20 березня на Львівщині курсуватимуть регулярні спеціальні маршрути, які довозитимуть до Львова працівників установ, що забезпечують життєдіяльність області. З їх графіком можна ознайомитися тут.

Додамо, що у Львівській області не виключають впровадження вахтового режиму роботи для медиків: мова йде про чергування лікарів у медзакладах протягом 14 днів, через два тижні вони мінятимуться «вахтою» з колегами. Але перехід на такий режим залежатиме від того, чи збільшиться кількість заражених коронавірусом, і, чи буде впроваджено надзвичайний стан.

Як повідомляв Львівський портал, загалом в Україні на коронавірус захворіли 26 людей, троє з яких померли. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Крім цього він цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 36 осіб, 30 з яких перебувають у інфекційній лікарні, ще шестеро – на самоізоляції. У всіх пацієнтів є клінічні прояви гострої респіраторної інфекції. Стан усіх хворих – стабільний. Загалом на Львівщині із підозрою COVID- 19 звернулося 44 особи.

Додамо, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави.

У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.