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Рідні допомагають! На Львівщину закупили 20 апаратів штучної вентиляції легень

Омелян Шевчук

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Благодійний Фонд «Рідні разом» з партнерами – компанією Avalon, ОККО Group та за  підтримки медичного центру Medicover, придбали 20 апаратів штучної вентиляції легень, які передадуть у лікарні Львова та області впродовж 12 днів.

 

Також фонд закуповує 1800 захисних костюмів для медиків задля боротьби з коронавірусом.

«Фонд Рідні не може залишатися осторонь ситуації, яка є зараз в Україні та світі. Саме тому ми прийняли рішення, що окрім основної діяльності фонду, ми будемо спрямовувати наші сили на допомогу лікарням та медикам у боротьбі з COVID-19 і закликаємо всіх небайдужих долучитись до нашої ініціативи.

Віримо, що об’єднавши зусилля нашої команди та партнерів, ми вбережемо життя та здоров’я багатьох українців», – Юрій Федорів, засновник фонду Рідні.

«Рідні» – благодійний фонд, який працює в Україні з 2012 року і продовжує історію фонду Діаконія. Протягом років фонд втілює проекти підтримки дітей та сімей з вразливих категорій населення, займається підтримкою двох дитячих будинків сімейного типу у Львові, проводить профорієнтаційні програмами, освітні програми для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Забезпечує консультаційний та освітній супровід для дорослих, зокрема усиновлювачів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

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