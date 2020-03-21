Львівський гарнізонний храм збирає гроші на апарат штучної вентиляції легень

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла розпочав збір коштів для придбання апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ), тестів для COVID-19 та захисного одягу для медиків. Про це повідомили на офіційній сторінці храму у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

«З огляду на ситуацію з поширенням вірусу COVID-19, з ініціативи окремих меценатів, спільноти вірних та душпастирів Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, розпочинаємо збір коштів для придбання апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ), експрес тестів для виявлення COVID-19 та захисного одягу для профільних медичних закладів нашого міста», – йдеться у повідомленні.

При бажанні долучитися до збору коштів, душпастирі рекомендують скористатися безготівковим способом, щоби складаючи пожертви у звичний спосіб готівкою, не створювати додаткових сприятливих умов для поширення коронавірусу.

Свою добровільну пожертву можете скласти на вказаний рахунок:

Найменування організації: РО ЦЕНТР ВIЙСЬКОВОГО КАПЕЛАНСТВА УГКЦ

Код отримувача: 35775549

Назва банку: ЗАХIДНЕ ГРУ АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Рахунок отримувача у форматі IBAN:

UA84 325321 00000 26007053774574 ГРН

UA13 325321 00000 26009053779470 EUR

UA85 325321 00000 26009053760326 USD

Раніше Львівський портал повідомляв, що відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі обладнання для лікарень. З ініціативи громадсько-політичного діяча Ігоря Васюника у Львові запустили безкоштовну гарячу лінію «Стоп-коронавірус», де львів’яни можуть отримати кваліфіковану медичну консультацію від медиків.

Також відомо, що Львівська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги отримала три надсучасні апрати штучної вентиляції легень, які допоможуть рятувати життя людей при тяжкій пневмонії. У разі потреби їх застосовуватимуть для пацієнтів із коронавірусом.

Після цього у Львові три сервіси таксі – Uber, Bolt та Uklon зголосилися на час карантину безкоштовно возити на роботу медиків, які працюють із пацієнтами з підозрою на коронавірус.

Нагадаємо також, що у Центрі соціальних служб соціального обслуговування, що на вул. Театральна, 10 працює пункт збору для допомоги одиноким потребуючим людям під час карантину. Там приймають продукти харчування та засоби особистої гігієни.