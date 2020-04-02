У Львові приватні перевізники просять про дотування на час карантину через збитковість

Асоціація перевізників Львівщини скаржиться, що нині приватні перевізники, які продовжують працювати в умовах карантинних обмежень, – на грані виживання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі асоціації.

За словами голови правління АТП-14630 Ігоря Самардака, нині курсування автобусів по місту та спецрейсів у області – це спонсорська допомога від перевізників.

Ми розуміємо, що держава опинилася в дуже складній ситуації і має бути і наша участь в подоланні цієї кризи. Ми і підставили це плече допомоги, надалі продовжуємо виїзд по місту, здійснюємо спеціальні перевезення по області», – зазначив Ігор Самардак.

Перевізники сподіваються на допомогу держави, зокрема на часткову компенсацію.

«На добрій волі перевізників та проїданні власних ресурсів ми довго не протягнемо. Це, фактично, вже третій тиждень, щоразу ми не можемо зібрати кошти навіть на паливо, вже не говорячи про зарплату», – наголосив голова правління АТП-14630.

Як він пояснив, із областю наразі ведеться діалог щодо дотування спеціальних перевезень, а от з містом про це поки не йшла мова.

Ігор Самардак наголосив на необхідності переглянути схему руху громадського транспорту і скоротити маршрути у місті на час карантину, а також виплатити дотацій перевізникам у розмірі 7-8 грн за км:

«На сьогоднішній день ми не бачимо перегляду самих рейсів, інфраструктури перевезення, графіків. Місто нині мало б визначити основні маршрути, які мають залишитися, їхню кількість, розподілити їх між перевізниками і надати дотацію хоча б 7-8 грн за км, щоб ми могли реально здійснювати перевезення по 10 людей, а львів’яни могли доїхати з одного кінця міста в інше. Зрозуміло, що дотувати всі маршрути, які є сьогодні це – абсурд, тому схема маршрутів має переглядатися негайно. Однак пройшло 3 тижні і цього не відбулося. Ми далі бачимо, що виходять великі автобуси і місто кічиться, що їх випускає, при цьому говорить про збитки в 9 млн за 10 днів. Друзі, це – халатність. Наші перевізники намагалися своїми силами оптимізувати ці витрати, кількість машин. Тому за 10 днів збитки перевізників не будуть перевищувати пів мільйона на кожного».

Голова правління АТП-14630 назвав абсурдом те, що містом курсує 80% комунального транспорту.

«80% пустих автобусів, непереглянута схема руху… За ці збитки потім хтось має нести відповідальність. Треба розробити нормальну транспорту схему, залишити відповідні маршрути, забезпечити відповідне дотування їх. Тому що це гроші не злим перевізникам, це гроші тому водію, який виїде, а також за паливо», – пояснив Ігор Самардак.

При цьому наголосив, що разом із колегами-перевізниками, які залишились на ринку і далі продовжують надавати ці збиткові послуги, своєю роботою внесли лепту в подоланні пандемії.

«Ми розуміємо, що Львів – наше місто, і ми маємо забезпечити його життєдіяльність, але хотілося, щоб ми скрізь виступали партнерами», – наголосив Ігор Самардак.

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Як повідомляв Львівський портал, станом на 31 березня у Львові на маршрути виїхало 65 трамваїв, 50 тролейбусів, 111 автобусів комунального АТП № 1 та ще 42 автобуси приватних перевізників.

У мерії жаліються на роботу приватних перевізників, мовляв, наразі львів’яни можуть розраховувати на безперебійну роботу лише комунального транспорту, натомість приватні перевізники перестали випускати автобуси на маршрути. Так, 20 березня перевізники випустили на маршрути лише 30% автобусів, а 19 березня – 10%.

Зазначимо, що з 23 березня у всьому громадському транспорті Львова скасували пільговий проїзд. Відтак пенсіонери більше не можуть безкоштовно їздити у міських маршрутках. Такі обмеження діють до кінця карантину.

Також у мерії прийняли рішення не впускати львів’ян у магазини і громадський транспорт без масок.

У громадському транспорті Львова також дозволили перевозити більше ніж 10 людей. При цьому, кількість пасажирів в салоні повинна бути не більше половини сидячих місць.

Нагадаємо, на території Львівщини пасажирські перевезення у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученнях заборонили з 18 березня. Втім для медиків, рятувальників, поліцейських та працівників інших спецслужб організували окремий доїзд на роботу. Із детальним графіком руху спецрейсів можна ознайомитися за цим посиланням.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.