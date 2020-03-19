На Львівщині курсуватимуть спецрейси, які довозитимуть на роботу медиків. Графік

З 20 березня на Львівщині курсуватимуть регулярні спеціальні маршрути, які довозитимуть до Львова працівників установ, що забезпечують життєдіяльність області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Транспорт доставлятиме людей безпосередньо до місця роботи і у зворотню сторону – додому . Курсуватимуть такі маршрутки щодня.

За словами керівника управління транспорту та зв’язку Тараса Оприска, спецтранспорт розпочне курсувати від завтра, 20 березня.

«У зв’язку із карантином і припиненням курсування транспортних засобів, виникла гостра необхідність у довезенні медичних працівників та працівників підприємств, що забезпечують життєдіяльність області, на роботу. Керівництво підприємства Укрпошта та медичних установ дійшло згоди з перевізниками, які забезпечують своїм працівникам доїзд», – сказав Тарас Оприск.

Зазначимо, що довозитимуть такі маршрутки медиків та працівників підприємств, що забезпечують життєдіяльність області, з населених пунктів до Львова і назад.

Детальний графік руху спецрейсів:

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