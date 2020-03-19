Доїзд медиків і спецслужб на роботу забезпечений, – ЛОДА

Із 18 березня на території Львівщини заборонили пасажирські перевезення у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученнях. Втім для того, аби медики і працівники спецслужб могли доїхати на роботу, запустили спеціальні рейси. Станом на сьогодні, 19 березня, такі автобуси вже курсують. Про це розповів під час брифінгу очільник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами посадовця, заборона на пасажирські перевезення територією області не вплине на роботу медиків, поліції, рятувальників та працівників інших спецслужб. Для всіх них вже організували автобусні спецрейси.

«Транспортні засоби переміщатимуться за окремо складеним графіком і маршрутом. Вони забиратимуть працівників служб забезпечення життєдіяльності області: медиків, поліцейських, ДСНС, електриків, газівників та інших. Все це вже працює від сьогодні, але графіки спецтранспорту ще внормовуються. І мова йде не лише про доїзд до Львова. Кожен голова РДА має ще напрацювати внутрішньорайонні маршрути, бо в районах теж працюють служби забезпечення», – розповів Андрій Васько.

Він також додав, що Львівська ОДА визначить перелік спецслужб, працівників яких завозитимуть на роботу спецрейсами, адже деяким приватним структурам, як наприклад «Львівобленерго», вдається зробити це самотужки.

Зазначимо, що протягом 18 березня у соціальних мережах українці активно поширювали дописи із закликами підвезти приватними автомобілями медиків на роботу.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави.

У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Як писав Львівський портал, на Львівщині коронавірус підозрюють уже у 29 людей, троє із них перебувають вдома на самоізоляції, 26 осіб перебувають у лікарні. Важкохворих серед них немає, стан пацієнтів – або задовільний, або наближений до середньої важкості.

У чотирьох людей, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.

В Україні загалом підтвердили 16 випадків захворювання на коронавірус, два із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка.