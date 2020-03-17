Із 18 березня на Львівщині призупиняється перевезення пасажирів

Від 18 березня на Львівщині заборонені усі регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні. Про це нагадав заступник голови ЛОДА Тарас Грень, передає кореспондент Львівського порталу.

«Згідно з Рішенням Кабінету Міністрів України, з 18 березня по 3 квітня на усій території нашої держави регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні забороняються», – йдеться в повідомленні посадовця.

Також введено обмеження на перевезення пасажирів у містах. Від завтра у одному салоні не може перебувати більше 10 людей.

«Додатково, перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах теж заборонено», – повідомив Тарас Грень.

Обмежень у курсуванні приватних авто немає.

Зазначимо, що через коронавірус у всіх пологових Львова заборонили відвідування породіль та партнерські пологи. В усіх лікарнях на території області призупинили планову госпіталізацію.

У ніч на сьогодні, 17 березня, уряд ввів жорсткіші заборони по всій території України через поширення коронавірусу. Зокрема, в державі заборонили зібрання більше 10 десятьох людей, в тому числі й релігійні. Також роботу припиняють ТРЦ, ресторани, спортзали та деякі маршрутки. Працювати й надалі зможуть лише продуктові магазини, АЗС, банки та аптеки. Електротранспорт курсуватиме з обмеженнями, а «Укрзалізницю» зобов’язали скасувати всі внутрішні пасажирські рейси. Із повним переліком нових заборон можна ознайомитися за цим посиланням.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Станом на вечір 16 березня в Києві підтвердили два нові випадки COVID-19. Відтак кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла із 5 до 7 людей. Один із випадків – летальний: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

На Львівщині із підозрою на коронавірус ізолювали уже 14 людей. Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Зазначимо, що ні Львів, ні область досі не мають експрес-тестів для визначення коронавірусу. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

13 березня у мерії повідомили, що Львів за власні кошти купив 25 експрес-тестів для визначення коронавірусу, їх направили у лікарню швидкої медичної допомоги. Згодом медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, заявили, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема.

Ввечері 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що 21 березня в Україну із Китаю поставлять партію експрес-тестів, за допомогою яких можна буде перевірити мільйон людей.

Як писав Львівський портал, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Натомість через введення таких жорстких обмежень у Львівській міськраді обіцяють підтримку малому і середньому бізнесу. Детальніше – за цим посиланням.

Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.