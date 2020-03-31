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Карантин у Львові. Як курсує громадський транспорт 31 березня

Наталя Дуляба

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Станом на ранок вівторка, 31 березня, на дороги Львова виїхали 153 маршрутки, 65 трамваїв і 50 тролейбусів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Вранці на маршрути виїхали 65 трамваїв, 50 тролейбусів, 111 автобусів комунального АТП № 1 та ще 42 автобуси приватних перевізників.

Водночас у міському управлінні транспорту запевняють, що водії забезпечені хімічними засобами, тож дезінфекцію автобусів, трамваїв і тролейбусів проводять двічі на день.

Зазначимо, що з 23 березня у всьому громадському транспорті Львова скасували пільговий проїзд. Відтак пенсіонери більше не можуть безкоштовно їздити у міських маршрутках. Такі обмеження діють до кінця карантину.

Також у мерії прийняли рішення не впускати львів’ян у магазини і громадський транспорт без масок.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

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