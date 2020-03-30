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У магазини і громадський транспорт Львова не впускатимуть без масок

Наталя Дуляба

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Штаб із протидії коронавірусу у Львові заборонив відвідування магазинів, супермаркетів і громадського транспорту без масок, а також гуляти на дитячих та спортивних майданчиках. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 30 березня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Під час засідання міський штаб із протидії коронавірусу розглядав постанову Кабінету Міністрів України щодо того, яким установам можна працювати під час карантину.

Відтак у Львові дозволили роботу тим закладам, які ремонтують комп’ютерну техніку, установам, які надають послуги зв’язку, та оптикам.

Проте львів’янам заборонили ходити у магазини, супермаркети та їздити у громадському транспорті без засобів індивідуального захисту. Також вводять заборону на користування дитячими, дитячо-спортивними і спортивними майданчиками.

«На розгляд і затвердження міської комісії ТЕБ і НС будемо виносити рішення про заборону користування дитячими, дитячо-спортивними і спортивними майданчиками. І рішення щодо обов’язкової наявності засобів індивідуального захисту, зокрема масок, коли люди відвідують продуктові магазини, супермаркети, і при користуванні громадським транспортом. Тобто в транспорт можуть заходити лише люди, які мають маски», – розповіла керівниця міського штабу із протидії коронавірусу Галина Слічна.

Зазначимо, що всі рішення щодо протидії коронавірусу у Львові спочатку приймає штаб, потім – міська комісія ТЕБ і НС. Згодом відповідні рішення приймає виконавчий комітет Львівської міськради, адже тоді вони стають обов’язковими до виконання у місті.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

У ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

20 березня мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

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