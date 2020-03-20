Доїзд під час карантину у Львові: автобуси приватних перевізників не виходять на маршрути

У Львові у звичному режимі працює лише комунальний громадський транспорт. У четвер, 19 березня, приватні перевізники випустили на маршрути лише 10% автобусів. Про це сьогодні, 20 березня, під час засідання виконкому Львівської міськради повідомила заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк, передає кореспондент Львівського порталу.

Посадовиця розповіла, що наразі львів’яни можуть розраховувати на безперебійну роботу лише комунального транспорту: автобусів, трамваїв і тролейбусів. Натомість приватні перевізники перестали випускати автобуси на маршрути.

«Проблема є з приватними перевізниками, бо угоди, укладені з ними, зараз практично не діють. Приватники не виїжджають на маршрути: вчора виїхали лише 10% машин, сьогодні – близько 30%. Тому надіятися можна тільки на комунальний транспорт, він працює якісно», – наголосила Ірина Маруняк.

Зазначимо, на час карантину у Львові ввели обмеження на перевезення у громадському транспорті. У маршрутках, трамваях і тролейбусах одночасно можуть їхати не більше 10 пасажирів.

За тим, чи дотримуються перевізники такої норми, стежать правоохоронці. У четвер, 19 березня, у Львові оштрафували перших п’ятьох перевізників-порушників.

Із 23 березня у всьому громадському транспорті Львова скасовують пільговий проїзд. Відтак пенсіонери не зможуть безкоштовно їздити у міських маршрутках.

Нагадаємо, на території Львівщини пасажирські перевезення у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученнях заборонили з 18 березня. Втім для медиків, рятувальників, поліцейських та працівників інших спецслужб організували окремий доїзд на роботу. Із детальним графіком руху спецрейсів можна ознайомитися за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави.

У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.