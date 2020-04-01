У громадському транспорті Львова дозволили перевозити більше 10 людей

У Львові в громадському транспорті дозволили перевозити більше ніж 10 людей. При цьому, кількість пасажирів в салоні повинна бути не більше половини сидячих місць. Про це повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, передає пресслужба мерії міста.

Також вона наголошує, що вхід у громадський транспорт можливий лише у масці.

«Відзначу, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України, тепер в одному транспортному засобі можна перевозити не 10 осіб, а половину від сидячих місць. За дотриманням норм постанови також стежить поліція», – розповіла Ірина Маруняк.

За її словами, двічі на день громадський транспорт дезінфікують, а водії забезпечені засобами особистого захисту.

Зазначимо, на час карантину у Львові ввели обмеження на перевезення у громадському транспорті. У маршрутках, трамваях і тролейбусах одночасно можуть їхати не більше 10 пасажирів.

За тим, чи дотримуються перевізники такої норми, стежать правоохоронці. У четвер, 19 березня, у Львові оштрафували перших п’ятьох перевізників-порушників.

Із 23 березня у всьому громадському транспорті Львова скасували пільговий проїзд. Відтак пенсіонери не зможуть безкоштовно їздити у міських маршутках.

Нагадаємо, на території Львівщини пасажирські перевезення у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученнях заборонили з 18 березня. Втім для медиків, рятувальників, поліцейських та працівників інших спецслужб організували окремий доїзд на роботу. Із детальним графіком руху спецрейсів можна ознайомитися за цим посиланням.