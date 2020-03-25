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Кабмін продовжив карантин і ввів режим надзвичайної ситуації у всій країні

Вероніка Рой

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Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня.  Відповідні рішення уряд ухвалив 25 березня на своєму засіданні, передає пресслужба Кабміну.

 

«Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України на 30 днів, до 24 квітня 2020 року», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Планувалося, що він триватиме щонайменше до 3 квітня. Нещодавно у МОЗ заявили, що не виключають можливості продовження карантину.

У ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

20 березня мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.

Зазначимо, надзвичайну ситуацію 24 березня ввели у Львівській області на Львові.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні коронавірус лабораторно підтверджено вже у 113 людей. Інфекція забрала життя чотирьох осіб. Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині, у Чернівецькій області – 33-річна жінка, також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська. У Тернопільській області від COVID-19 помер 68-річний чоловік. 

Також додамо, що у Львівській області коронавірус підозрюють у 96 людей. Серед усіх хворих із підозрою на коронавірус COVID-19 лабораторно підтвердили у двох осіб – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії.

 

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