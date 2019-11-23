Перевізників закликають не підвищувати тарифів у львівських маршрутках до введення е-квитка

Громадська рада при Львівській ОДА одноголосно підтримала звернення активістів щодо недопущення підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті міста Львова. Про це повідомив громадський активіст, керівник ГО «Інститут соціології міст» Михайло Яворський.

За словами михайла Яворського, громадська рада при Львівській ОДА підтримала вимогу недопущення підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті Львова поки не буде:

впроваджений електронний квиток, оновлений громадський транспорт, прийнята нова схема руху громадського транспорту, чіткий облік пасажиропотоку у місті Львові.

«Лише після цього можна буде вести діалог про підвищеня тарифів», – переконаний Михайло Яворський.

Водночас він зауважує, що підняття вартості проїзду економічно не обґрунтовано.

«Ще одним аргументом влади і перевізників, коли підняли були вартість проїзду у маршрутках до 7 грн було те, що літр дизпалива на той час коштував 32 грн. зараз він коштує близько 28-30 грн. Також тоді кричали, що всі деталі купляють у доларах, тоді один долар коштував 27 грн, зараз 24 грн. Одже, станом на сьогодні вони не мають ні економічного ні морального права піднімати вартість проїзду у гроадському транспорті», – нагадав перевізникам Михайло Яворський.

Як відомо, у понеділок, 25 листопада, відбудуться громадські слухання щодо підвищення вартості проїзду у громадському транспорті Львова.

Рішення про підняття вартості проїзду має розглянути й ухвалити виконавчий комітет Львівської міської ради.

Зазначимо, востаннє ціни на проїзд у маршрутках Львова зросли у лютому 2019 року. Тоді тариф підняли до 7 гривень, а вартість проїзду в трамваях і тролейбусах у Львові підняли навесні 2018 року. Тоді тариф зріс із 3 до 5 гривень.

Нагадаємо, вводити електронний квиток у Львові зголосилися п’ять компаній. Згодом у процесі тендеру «відсіялись» дві із них, тому на останній етап відбору пройшли три фірми, всі вони є консорціумами: Ridango AS та Datel (Естонія); AlmavivA s.p.a., AEP TICKETING SOLUTIONS S.r.l., Swarco Mizar S.r.l. та Swarco Ukraine LLC (Італія + України); Mikroelektronika spol s r.o. та SoftServe Municipal Technologies LLC (Чехія + Україна).

До 1 жовтня всі три консорціуми мали подати свої фінансові пропозиції, тобто конкретні суми, за які кожен із них готовий вводити у Львові е-квиток. Ці пропозиції має затвердити ЄБРР, зробити це банк мав орієнтовно на початку листопада.

Е-квиток діятиме у всьому громадському транспорті Львова, однак його впровадження планують розпочати з трамваїв і тролейбусів, а вже після цього – у маршрутках.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові вже неодноразово відкладали запровадження електронного квитка у громадському транспорті. Спочатку у тестовому режимі він мав запрацювати 1 вересня 2019 року, потім міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що е-квиток введуть лише після оновлення рухомого складу транспорту, тобто орієнтовно у 2020 році. У 2017 році е-квиток у транспорті обіцяли впровадити за 9 місяців, тобто наприкінці 2018 – початку 2019 року.

Наприкінці 2018 року посадовці міськради заявляли, що якщо все ітиме за графіком, то встановлювати необхідне для е-квитка обладнання у громадському транспорті почнуть мінімум влітку 2020 року.

Нещодавно міський голова Львова пояснив, що процедура введення електронного квитка у громадському транспорті Львова «зависла» через необхідність пройти низку формальних процедур, а також запевнив, що реалізацію проєкту почнуть вже незабаром.

Після введення е-квитка пільгові картки будуть іменними. А загалом проїзні квитки у громадському транспорті Львова будуть короткотривалими (наприклад, на годину), довготривалими (на день, тиждень), також діятимуть картки-абонементи (на місяць, квартал, півроку, рік). Такі абонементи за бажанням львів’ян також можуть стати іменними. Відтак якщо людина придбала річну картку на проїзд, але загубила, то зможе відновити її, вказавши відповідні персональні дані.

Також після введення електронного квитка суттєві зміни будуть й у проїзді пільговиків. Детальніше про це читайте тут.

Спеціально під електронний квиток у Львові на вул. Горбачевського працюватиме Центр обслуговування пасажирів. Його обіцяли відкрити восени цього року. На перебудову вілли під такий центр витратять 6,4 мільйона гривень.

За попередніми підрахунками, після введення е-квитка у Львові місячний безлімітний абонемент на проїзд коштуватиме близько 400-500 гривень. Все, що треба знати про е-квиток, яким чином він працюватиме у Львові, читайте тут.