Львівавтодор оголосив тендер на розробку електронного квитка у громадському транспорті

Вчора, 16 листопада, ЛКП «Львівавтодор» оголосило тендер закупівлю розробки, постачання, впровадження та обслуговування автоматизованої системи оплати проїзду у громадському транспорті Львова. Відповідне оголошення розмістили на сайті ЄБРР, передає Львівський портал.

«Очікується, що контракт буде включати в себе проектування, обладнання, програмне й апаратне забезпечення, послуги з впровадження систем, а також послуги з технічного обслуговування. Це вимагатиме закупівлю товарів, установок і послуг, зокрема обладнання на близько 1000 транспортних засобів (725 автобусів, 150 трамваїв, 125 тролейбусів), карт і зчитувачів карт, ручних контрольних приладів, веб-сайту і мобільних додатків, інтеграцію з існуючими системами і телекомунікаціями», – йдеться в повідомленні.

Сам тендер проходитиме у два етапи:

перший етап – компанії подаватимуть свої технічні пропозиції щодо системи без будь-яких цін. Після перегляду всіх пропозицій до наступного етапу пройдуть ті фірми, які відповідатимуть всім кваліфікаційним вимогам. Цей етап триватиме до 15 січня 2019 року;

другий етап – це оновлений технічний тендер, адже компанії, які пройдуть відбір у першому етапі, зобов’язані доопрацювати і вдосконалити свої проекти відповідно до зауважень, якщо такі будуть. Опісля цього має відб утися вже комерційний тендер.

Нагадаємо, львів’янам обіцяли запровадити електронний квиток у громадському транспорті у вересні 2019 року. Хоча восени 2017 року його обіцяли впровадити у транспорті за 9 місяців, тобто наприкінці 2018 – початку 2019 року.

Також львів’яни самі обрали назву для майбутнього електронного квитка – «ЛеоКарт». Все, що треба знати про е-квиток, яким чином він працюватиме у Львові, читайте тут.

Як повідомляв Львівський портал раніше, 17 листопада 2016 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті» (р.№ 4121).

Водночас додамо, що цього дня фракція «Самопоміч» Верховної Ради України не голосувала за законопроект № 4121. Натомість у Садового добряче попіарилися на темі е-квитка у Львові: прес-служба Львівської міської ради розповсюдила інформацію про те, що 17 листопада у Львові підписали угоду щодо кредитного фінансування проекту автоматизованого збору оплати за проїзд у громадському транспорті міста, на якому був присутній лідер «Самопомочі», міський голова Львова Андрій Садовий.