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Фірма асоціації інвалідів перебудує віллу на Горбачевського у центр обслуговування пасажирів

Наталя Дуляба

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Колективне підприємство «Центр комплекс» Львівської обласної асоціації інвалідів за 6,4 мільйона гривень відреставрує пам’ятку архітектури на вул. Горбачевського, 10 і облаштує у ній центр обслуговування пасажирів. Його у Львові створюють спеціально до введення електронного квитка. Оголошення про переможця торгів опубліковане у системі публічних закупівель Prozorro, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Тендер на реставрацію і пристосування приміщень у будинку №10 на вул. Горбачевського під центр обслуговування пасажирів оголошувало ЛКП «Львівавтодор». За ці роботи підприємство готове було заплатити 6 997 347 гривень.

У будівлі, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення, потрібно зміцнити фундаменти, провести гідроізоляцію, замінити вікна, відновити фасад, встановити пожежну сигналізацію, громовідвід, системи опалення і кондиціонування. Всередині будинку слід відремонтувати кімнати, провести необхідні комунікації.

Загалом на торги подалися лише дві компанії: підприємство «Захід-Квартал» Всеукраїнської організації «Союз осіб з інвалідністю України» та колективне підприємство «Центр комплекс» Львівської обласної асоціації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України».

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Перемогу у тендері здобуло підприємство «Центр комплекс», яке запропонувало нийнижчу ціну, – 6 420 000 грн. Відреставрувати пам’ятку на вул. Горбачевського і облаштувати у ній центр обслуговування пасажирів воно має до 29 травня 2020 року.

Зазначимо, що у такому центрі львів’яни зможуть з’ясувати будь-які питання щодо електронної оплати проїзду, отримуватимуть іменні картки для проїзду у громадському транспорті. Такий центр працюватиме за принципом ЦНАПу, також тут діятиме кол-центр.

Сама вілла на вул. Горбачевського, 10 є пам’яткою архітектури місцевого значення. Її звели у стилі сецесії 1905 році за проектом архітектора Юзефа Висоцького.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, колективне підприємство «Центр комплекс» Львівської обласної асоціації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» існує з 1993 року. Його кінцевими бенефіціарами є львів’яни Леонід Тарасенко та Юрій Погоріляк (помер ще у 2014 році), а керівником – Олександр Хорощак.

Основний вид діяльності фірми вказаний як будівництво житлових і нежитлових будівель, втім водночас вона має ліцензію на діяльність із об’єктами архітектури.

Упродовж 2019 року компанія «Центр комплекс» вже встигла отримати понад 41,5 мільйона гривень на держзакупівлях, у 2018 році – майже 104 мільйони гривень. За даними «Наших грошей», з 2010 року фірма проводила реставрацію музею Пінзеля у Львові, Ратуші, Жовківського замку і Домініканського монастиря у Жовкві.

На рахунку колективного підприємства «Центр комплекс» – низка судових справ. З 2016 року компанія фігурувала й у кримінальних провадженнях.

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