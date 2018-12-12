У Львові знову заговорили про відтермінування е-квитка

Встановлювати необхідне для електронного квитка обладнання у громадському транспорті Львова планують влітку 2020 року, тоді як раніше мерія обіцяла розпочати цей процес із січня 2019 року. Про це повідомляє Львівський портал.

Як розповів сьогодні, 12 грудня, заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Андрій Білий, дедлайн впровадження електронного квитка у громадському транспорті відтерміновується через низку обов’язкових процедур.

До 15 січня компанії, які хочуть взяти участь у тендері, мають змогу подавати свої пропозиції. Та цього часу є замало, тож вони просять продовжити цей термін ще на два-чотири тижні, тобто орієнтовно до 15 лютого 2019 року.

«У нас є 20 компаній, які хотіли б взяти участь у тендері. Вчора під час зустрічі з компаніями було багато запитань щодо технічних нюансів, також були питання щодо термінів. Ми хочемо реалізувати проект (е-квитка, – ред.) якомога швидше, але компанії мають інше бачення. Також консультанти від ЄБРР одноголосно кажуть, що цією вимогою ми можемо обмежити конкуренцію, що не є добре.

Тендерна документація – це більше 2000 сторінок. Тобто кожна компанія подасть понад 2000 сторінок, які треба перекласти на англійську та українську мови, також є ще новорічні свята. Тому є таке прохання від компаній щодо продовження терміну подачі пропозицій, але наразі ми його розглядаємо, будемо радитися щодо цього з банком і з консультантами», – розказав Андрій Білий.

Впровадженням електронного квитка у Львові зацікавились три українські компанії, ще 17 – із різних країн світу: Польщі, Болгарії, Іспанії, Латвії, Туреччини, Бельгії, Франції, Румунії. Втім чи всі ці 20 фірм подадуть свої пропозиції на тендер, наразі невідомо.

«Взагалі ми добре йдемо. Але я чую дуже багато питань про час впровадження електронного квитка. Всім дуже хочеться, щоб це було вже завтра. Ми працюємо настільки швидко, наскільки дозволяє якість. Сам процес не є швидким, нам треба зробити технічне завдання, провести тендер, проаналізувати отримані пропозиції, забезпечити належну конкуренцію… Це все потребує часу, але ми можемо сказати, що орієнтовно через півтора-два роки ця система (електронного квитка, – ред.) таки буде працювати у Львові», – зауважив керівник проекту iC consulenten, який надає консультації мерії, П’єр Ів Тесьє.

Своєю чергою Андрій Білий зауважив, що конкретну дату реального запровадження електронного квитка зараз назвати неможливо, адже тендерні процедури можуть затягуватись. Однак якщо все ітиме за графіком, то встановлювати необхідне для е-квитка обладнання у громадському транспорті почнуть мінімум влітку 2019 року.

«Якщо буде все сприяти, то не швидше, ніж влітку 2020 року ми розпочнемо монтувати обладнання. А монтаж на 700 одиниць транспорту може тривати півроку. Потім, відповідно, – тестування системи, навчання… Навіть видача карток триватиме близько року, бо нам треба створити і видати 250 тисяч карток, перевірити наявність пільг… Тобто це такі дуже масштабні процеси, які ми не можемо зробити за день-два чи за місяць», – додав Андрій Білий.

Відтак зі слів Андрія Білого випливає, що користуватись електронним квитком у всьому громадському транспорті львів’яни зможуть орієнтовно у 2022 році.

Нагадаємо, у Львові неодноразово відкладали запровадження електронного квитка у громадському транспорті. Спочатку у тестовому режимі він мав запрацювати 1 вересня 2019 року, потім міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що е-квиток введуть лише після оновлення рухомого складу транспорту, тобто орієнтовно у 2020 році.

У 2017 році е-квиток у транспорті обіцяли впровадити за 9 місяців, тобто наприкінці 2018 – початку 2019 року.

Як повідомляв Львівський портал раніше, 17 листопада 2016 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті» (р.№ 4121).

Водночас додамо, що цього дня фракція «Самопоміч» Верховної Ради України не голосувала за законопроект № 4121. Натомість у Садового добряче попіарилися на темі е-квитка у Львові: прес-служба Львівської міської ради розповсюдила інформацію про те, що 17 листопада у Львові підписали угоду щодо кредитного фінансування проекту автоматизованого збору оплати за проїзд у громадському транспорті міста, на якому був присутній лідер «Самопомочі», міський голова Львова Андрій Садовий.

На впровадження електронного квитка ЄБРР надав Львову 10 млн євро кредиту. При цьому загальна вартість цього проекту становить 11,2 млн євро.

Додамо також, що львів’яни самі обрали назву для майбутнього електронного квитка – «ЛеоКарт». Все, що треба знати про е-квиток, яким чином він працюватиме у Львові, читайте тут.