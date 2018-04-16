Е-квиток у Львові: на Горбачевського створять центр обслуговування пасажирів

В межах запровадження електронного квитка у громадському транспорті Львова на вулиці Горбачевського планують відкрити центр обслуговування пасажирів. Про це сьогодні, 16 квітня, повідомив начальник відділу автоматизованої системи оплати проїзду ЛКП «Львівавтодор» Сергій Журбенко.

«Ми готуємо приміщення для центру обслуговування пасажирів, яке буде розташоване на вулиці Горбачевського. Зараз там тривають роботи, протягом літа якраз зробимо ремонт, і приміщення вже буде готове. Це буде щось на кшталт ЦНАПів, куди пасажир зможе прийти і вирішити якісь питання, що виникатимуть із оплатою проїзду. Також там врегульовуватимуться і питання пільгових перевезень, адже перша видача іменних карток планується централізована, в подальшому це все буде індивідуальному порядку. Також там працюватиме кол-центр, по телефону можна буде вирішити багато питань», – пояснив Сергій Журбенко.

У свою чергу директор ЛКП «Львівелектротранс» Олег Береза зауважив, що центру обслуговування пасажирів на вул. Горбачевського створюють виключно через запровадження е-квитка. Він має стати установою, де львів’яни зможуть з’ясовувати питання щодо електронної оплати проїзду як в маршрутках, так і в електротранспорті.

Також Сергій Журбенко зазначив, що в межах кредиту від ЄБРР у Львові планують розробити стратегію розвитку міського транспорту.

«Це буде і новий проект правил користування громадським транспортом, який працюватиме в умовах електронного квитка, і нові типи договорів з перевізниками міста. Нам надаватимуть юридичну допомогу, як це все адаптувати під е-квиток», – додав Сергій Журбенко.

Нагадаємо, е-квиток у транспорті Львова обіцяють запровадити у вересні 2019 року. Хоча восени 2017 року львів’янам обіцяли впровадити електронний квиток у транспорті за 9 місяців, тобто наприкінці 2018 – початку 2019 рр.

Як повідомляв Львівський портал раніше, 17 листопада 2016 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті» (р.№ 4121).

Водночас додамо, що цього дня фракція «Самопоміч» Верховної Ради України не голосувала за законопроект № 4121. Натомість у Садового добряче попіарилися на темі е-квитка у Львові: прес-служба Львівської міської ради розповсюдила інформацію про те, що 17 листопада у Львові підписали угоду щодо кредитного фінансування проекту автоматизованого збору оплати за проїзд у громадському транспорті міста, на якому був присутній лідер «Самопомочі», міський голова Львова Андрій Садовий.